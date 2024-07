video suggerito

Chanel Totti con lo smalto bianco gesso: per le vacanze manicure e pedicure vanno coordinate

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è più attiva che mai sui social: è da quando è cominciata l'estate che non può fare a meno di documentare le sue giornate con foto e Stories, lasciando intendere che vuole davvero staccare la spina dalla normale routine quotidiana. Solo nell'ultimo mese è stata a Sorrento per il matrimonio di una coppia di amici, poi è volata in Puglia per seguire da dietro le quinte Battiti Live e infine è rientrata a Roma, concedendosi dei bagni in piscina in compagnia di mamma Ilary Blasi. Ora sembra essere pronta per ripartire ma prima di "spiccare il volo" ha fatto visita all'estetista di fiducia per manicure e pedicure: ecco il risultato.

Chi è l'estetista di Chanel Totti

Dove andrà in vacanza Chanel Totti? A giudicare da un primo piano su del pane carasau che ha condiviso nelle ultime ore, sembra essere in Sardegna, anche se al momento non ha rivelato altro del suo viaggio. La cosa certa è che poco prima di partire ha fatto visita all'estetista di fiducia (sui social conosciuta come "La boss delle unghie"). Se la mamma per l'estate ha puntato sull'effetto basic con una manicure a mandorla color nude, lei ha preferito un tocco più vitaminico ma sempre minimal. Per le vacanze ha scelto lo smalto bianco gesso, quello che solitamente viene usato per realizzare le punte a contrasto del french, ma lo ha voluto su tutte le unghie, così da rendere la sua immagine grintosa ma allo stesso tempo elegante.

La manicure bianco gesso

Chanel Totti rifà manicure e pedicure prima di partire

Il dettaglio che ha rivelato a opera finita? Chanel Totti ha puntato tutto su manicure e pedicure coordinate, entrambe in total white, lanciando così la mania beauty da seguire assolutamente in vacanza. Al motto di "Piedi e mani fatte", ha condiviso un primo piano sulla nail-art, lasciando in bella vista i sandali Oran di Hermès che ha abbinato a una gonna asimmetrica sui toni del verde acqua. Insomma, a quanto pare il trend dell'estate 2024 è quello di abbinare lo smalto su mani e piedi: dite addio ai colori a contrasto, per essere trendy quest'anno è necessario non osare troppo con la fantasia.

Chanel Totti con manicure e pedicure coordinate