Chanel Totti segue il trend della pelliccia maxi: per la vacanza a Londra sceglie il look furry Chanel Totti è volata a Londra per una vacanza pre-natalizia e ne ha approfittato per seguire il trend dei cappotti furry: ecco tutti i dettagli del look da viaggio anti-freddo.

A cura di Valeria Paglionico

Col Natale 2024 che si avvicina sono moltissime le star che stanno organizzando dei weekend fuori città per godersi a pieno il periodo delle festività. Chanel Totti non fa eccezione e, dopo aver trascorso qualche giorno a St Moritz con mamma Ilary Blasi, ora è volata a Londra. Sui social non può fare a meno di documentare i momenti più belli della vacanza, anche se per ora ha preferito tenere segreta l'identità dei suoi compagni di viaggio. Passeggiate ad Hyde Park, foto nelle iconiche cabine telefoniche rosse e shopping ad Harrods: la figlia di Totti e Ilary ne ha approfittato per sfoggiato un look da viaggio super glamour.

Il look furry di Chanel Totti

Al motto di "Nice to see you again London", Chanel Totti ha condiviso alcuni scatti della vacanza nella capitale inglese, rivelando il look super trendy scelto per darsi allo shopping e alle visite. Ha seguito la mania dei cappotti furry che sta spopolando da quando è arrivato il freddo: ha infatti affrontato le gelide temperature britanniche con una maxi pellicci marrone, un modello dal taglio corto e oversize (probabilmente caldissima, visto che l'ha lasciata sbottonata). Ha abbinato il soprabito a un completo di lana grigia, per la precisione un coordinato con maglione a collo alto e pantaloni palazzo.

Chanel Totti con la maxi pelliccia

Chanel Totti con gli accessori di lusso in viaggio

Nonostante sia lontana da casa, Chanel Totti non ha rinunciato ai suoi accessori di lusso preferiti. Ha completato il look da viaggio con gli orecchini a goccia di Bottega Veneta, per la precisione i Drop d'oro da 650 euro, e con una borsetta Chanel. Quest'ultima è in pelle trapuntata total black, ha sia i manici rigidi per essere portata a mano che la tracolla a catena ed è contraddistinta dall'iconica doppia C sulla fibbia di chiusura, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso vintage viene venduta a poco meno di 7.000 euro. Capelli sciolti e lisci, occhiali da sole da diva e pose plastiche: Chanel sembra avere tutte le carte in regola per diventare una star.

