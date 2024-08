video suggerito

Il nuovo look da montagna di Ilary Blasi è con gli occhiali da sole maxi e specchiati Continua la vacanza in montagna di Ilary Blasi, che da qualche giorno sta organizzando trekking e gite ad alta quota con il compagno Bastian Muller. Il suo nuovo look da montagna? È all’insegna del glamour con degli occhiali da sole maxi e specchiati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Per Ilary Blasi l'estate 2024 è stata più movimentata che mai e non solo perché ha girato la Puglia al timone di Battiti Live, il festival musicale di Canale 5 in cui ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci, ha anche organizzato diversi viaggi in giro per l'Europa. È stata prima a Mykonos con Bastian Muller, poi a Tenerife con la figlia Chanel Totti, mentre ora si è presa una pausa dalle temperature bollenti delle ultime settimane con una vacanza ad alta quota. Come sono i suoi look da montagna? Naturalmente all'insegna del glamour, soprattutto perché non rinuncia ai dettagli griffati.

Ilary Blasi in montagna segue il trend no-bra

Niente più bikini alla moda, micro shorts e infradito, l'armadio da montagna di Ilary Blasi strizza l'occhio all'autunno tra felpe a effetto teddy bear, scarponcini imbottiti e impermeabili (naturalmente griffati). Certo, di fronte le temperature bollenti delle ultime settimane, una location tanto fresca non può che essere considerata un vero e proprio "sogno", ma è chiaro che la scelta vacanziera della conduttrice va in controtendenza.

Ilary Blasi con Bastian Muller

Nelle ultime ore è tornata a immortalarsi in compagnia di Bastian, rivelando così il nuovo look per la giornata ad alta quota. Ha abbinato un paio di pantaloni da trekking total black a una giacca a vento coordinata, aggiungendo un tocco di colore con una t-shirt rosa Barbie (portata senza reggiseno).

Ilary Blasi in montagna

Quanto costano gli occhiali tecnici di Ilary Blasi

A fare la differenza nel look da montagna di Ilary Blasi sono stati gli occhiali da sole, ai quali non ha rinunciato nonostante il cielo uggioso. Ha scelto un modello tecnico firmato Oakley: la montatura è a mascherina oversize dalle linee spigolose, mentre le lenti sono specchiate sui toni del blu. Qual è il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 204 euro. Collanina d'oro intorno al collo, capelli legati in uno chignon basso improvvisato e labbra esaltate da un rossetto nude appena visibile: Ilary non potrebbe essere più bella e raggiante, a prova del fatto che in montagna si sta davvero ricaricando dopo un anno particolarmente intenso.

Occhiali Oakley