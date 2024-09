video suggerito

Alessia Marcuzzi immerge il viso tra i cubetti di ghiaccio: i benefici del rimedio anti-age Alessia Marcuzzi ha seguito il trend beauty più amato dalle star: quello dell’ice facial, il trattamento che prevede l’immersione del viso nel ghiaccio per qualche secondo. Quali sono i benefici? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessia Marcuzzi è da sempre molto attiva sui social e tra foto e Stories ogni giorno documenta tutti i suoi impegni lavorativi e familiari, dagli shooting realizzati per il suo brand di borse alle serate casalinghe con la figlia Mia, fino ad arrivare ai primi piani sugli outfit scelti per gli eventi glamour. Non ha mai nascosto, inoltre, di servirsi di una serie di piccoli trick beauty per prendersi cura del suo aspetto estetico. L'ultimo arrivato prende ispirazione da un trend di TikTok e consiste nell'immergere il viso in una ciotola piena di ghiaccio: quali sono i benefici di questo trattamento originale e gelido?

Alessia Marcuzzi segue il trend beauty amato dalle star

Nelle ultime ore Alessia Marcuzzi si è immortalata tra le mura casalinghe mentre (con un certo timore) immergeva il viso completamente struccato in una ciotola piena di acqua e cubetti di ghiaccio. Dopo essere rimasta in apnea e in "ammollo" per qualche secondo, si è tirata su visibilmente infreddolita ma divertita dall'originalità del trattamento. Il motivo per cui lo ha fatto? Ha voluto provare il cosiddetto ice facial, il rimedio beauty più amato dalle star sui social. Prima di lei lo avevano già fatto Bella Hadid e Michelle Hunziker ma ha pensato bene di sperimentare gli effetti sulla sua pelle. Il risultato naturalmente non stato è immediato ma, se l'immersione viene praticata regolarmente, riuscirebbe ad avere degli incredibili effetti anti-age.

La ciotola di ghiaccio usata da Alessia Marcuzzi

Quali sono i benefici dell'ice facial

Per quale motivo immergere il viso nel ghiaccio fa bene alla pelle del viso? L'azione del freddo ha molteplici benefici: la vasocostrizione riduce infiammazioni, rossori, imperfezioni, borse e occhiaie, donando in pochi secondi un boost di energia al volto. Come se non bastasse, il trattamento restringe i pori, dunque è l'ideale per chi ha la pelle grassa, e a lungo andare ha anche un effetto anti-age, visto che la circolazione sanguigna viene stimolata, accelerando e il ricambio delle cellule cutanee. Per cominciare a vedere i primi risultati sarebbe bene ripetere l'immersione ogni mattina, dando il via alla giornata con un bagno del viso nel ghiaccio della durata di circa 20-30 secondi.

Alessia Marcuzzi alle prese con l'ice facial