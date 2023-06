Tuffare il viso nell’acqua gelida: perché il face dunking è il segreto di bellezza delle star Da Carla Bruni a Lourdes Leon Ciccone, sempre più star svelano che il loro miglior alleato di bellezza si trova… nel freezer!

A cura di Beatrice Manca

Il caldo è in arrivo e le star hanno il rimedio perfetto per combattere l'afa e avere un aspetto fresco e riposato. Si tratta del face dunking: questo "trucco di bellezza fai-da-te" è diventato virale su TikTok e piace molto anche alle star. È molto economico, sebbene un po' estremo: consiste infatti nel tuffare il viso in una ciotola di acqua gelata e cubetti di ghiaccio!

Perché le influencer usano il ghiaccio appena sveglie

TikTok ormai è una vera fucina di tendenze che riguardano la bellezza e il make up: alcuni dei trucchi proposti dalle beauty influencer hanno creato delle vere e proprie tendenze, contagiando anche le star. Uno di questi è il potere del ghiaccio: alcune creator suggeriscono che tuffare ogni mattina il viso nell'acqua gelida le avrebbe aiutate non solo a sgonfiare il viso, ma perfino a minimizzare i segni dell'acne e ad aumentare la luminosità. Su questo i dermatologici sono molto scettici, ma la tecnica ha alcune fan molto famose: Bella Hadid e Jennifer Aniston.

Lola Lourdes Ciccone rilancia il Face Dunking

La moda del face dunking è tutt'altro che recente, anzi, sono anni ormai che se ne parla: a rilanciarla è stata Lola Lourdes Ciccone, figlia della popstar Madonna. In una lunga intervista a The Face la modella parla del rapporto col suo corpo e svela anche la parte più importante della sua beauty routine: ebbene sì, è proprio il tuffo nel ghiaccio. "Per me è un passaggio fondamentale – spiega – sveglia il mio cervello e il mio viso, funziona sempre". Lourdes Leon Ciccone non è l'unica fan della terapia del freddo: anche Carla Bruni ha rivelato che ama tuffarsi nell'acqua gelata e che considera una doccia fredda un toccasana per la salute. Prima di imitarla, però, fatevi consigliare da un dermatologo: il ghiaccio può causare bruciature, anche solo sul viso! Un'alternativa soft è usare un solo cubetto sul viso: forse non aumenterà la luminosità all'istante, ma di sicuro rinfresca!