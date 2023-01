Come funzionano e quanto costano le maschere per il viso led che spopolano tra le star Conosci le maschere viso a led che spopolano tra le star? Trattamenti beauty hi-tech in grado di rendere più bella e giovane la tua pelle: ecco come funzionano.

A primo impatto possono essere un po' inquietanti, ma i benefici sono innumerevoli: sono le maschere viso a led, dei veri e propri trattamenti beauty smart che piacciono tanto anche alle star, da Chiara Ferragni a Victoria Beckham. Si tratta di maschere viso che agiscono sulla pelle attraverso dei diodi in grado di propagare luci diverse che agiscono con finalità differenti per combattere rughe, segni del tempo, acne e colorito dell'incarnato. Ecco come funzionano e come utilizzarle.

Cosa sono le maschere viso a led

Sicuramete ti sarà capitato di vedere su Instagram influencer e celebrities con il volto racchiuso in particolari maschere che emanano luce colorata. Si tratta delle maschere viso a luce led: l'acronimo significa "Light Emission Diode", ovvero onde di luce a bassa intensità. Si tratta di veri a propri trattamenti beauty che spopolano sul web e non solo. Grazie alla luce emanata dai diodi della maschera infatti, apportano benefici alla pelle: a seconda del colore del led cambierà il vantaggio che la maschera regalerà alla pelle. Le luci rosse sono quelle più utilizzate e sono quelle che contrastano rughe e segni di espressione. La luce blu combatte invece acne e cicatrici, mentre la luce verde contrasta gli effetti dello stress sulla pelle. C'è poi anche la luce gialla, in grado di migliorare la grana della pelle. Il costo delle maschere viso a led varia molto a seconda del dispositivo: in media si parte dai 60€ e si raggiungono cifre importanti, arrivando a spendere anche 500€.

Come utilizzare le maschere a led

Queste innovative maschere a led non vanno di certo a sostituire la beauty routine abituale, ma vanno ad integrare la corretta skincare. Potrai infatti utilizzarle a casa dopo una corretta detersione, prima di applicare la tua routine idratante con crema e siero. L'ideale è lasciarla in posa dai 20 ai 30 minuti due volte a settimana, evitando poi l'esposizione al sole.

Le maschere led da provare a casa

Il trattamento beauty smart più in voga del momento è totalmente sicuro anche da provare a casa in autonomia. Esistono delle maschere complete che agiscono su tutto il viso, come ad esempio la Omnilux Clear, caratterizzata da luce rossa e blu che aiuta a contrastare i segni dell'acne e prevenire nuovi sfoghi, riducendo l'aspetto dei rossori e facendo apparire così la pelle più compatta e giovane. Esistono però anche dei trattamenti mirati per agire in un punto specifico: Skin LED Eye Perfector di CurrentBody per esempio, è la maschera led dedicata al contorno occhi per combattere zampe di gallina, rughe di espressione, borse e occhiaie. Per un'azione localizzata sui singoli brufoletti e imperfezioni causate dall'acne puoi provare anche Espada di Foreo che tratta e cura l’acne in modo efficace, senza seccare o danneggiare la pelle. Combina la luce LED blu e le pulsazioni T-SonicTM per distruggere con precisione e in profondità i batteri responsabili dell’acne.