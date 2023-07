Bianca Balti paladina della bellezza naturale: senza trucco mostra il melasma sul viso Bianca Balti è in vacanza a Saint Tropez con le figlie ed è proprio durante una giornata in barca che si è immortalata in versione acqua e sapone. Non ha avuto paura di rivelare il melasma sul viso, diventando paladina della bellezza naturale.

Le vacanze estive di Bianca Balti sono ufficialmente cominciate, da qualche giorno a questa parte è partita alla volta di Saint Tropez e ora si gode il meritato relax al termine di un lungo e stressante anno lavorativo. A farle compagnia non ci sono solo gli amici fidati ma anche le figlie Matilde e Mia, che non esitano a lasciarsi immortalare tra bagni in acque cristalline, gite in barca e pomeriggi trascorsi a bordo piscina. Ad aver attirato le attenzioni dei media nelle ultime ore è stata però la modella: in mondo dominato da filtri, artifici e ritocchini, lei è diventata per l'ennesima volta la paladina della bellezza naturale.

I selfie al naturale di Bianca Balti

Bianca Balti ha passato il weekend in barca con gli amici e le figlie e non ha avuto paura di immortalarsi completamente al naturale. Complice il mood wilde della vacanza, ha rinunciato al trucco e ai filtri social e ha rivelato il suo aspetto in versione acqua e sapone, il risultato? Continua a essere meravigliosa con i suoi lineamenti impeccabili, i suoi profondi occhi azzurri e la sua bocca carnosa ma c'è un piccolo dettaglio che non è sfuggito ai fan: sulle guance sono comparse delle macchie solari leggermente più scure rispetto alla normale carnagione abbronzata. Si tratta del melasma, ovvero del problema di pigmentazione della pelle che compare sulle aree cutanee esposte al sole.

Uno dei selfie al naturale di Bianca Balti

Bianca Balti è icona body positive

Scientificamente il melasma è un caso di iperpigmentazione locale della pelle, di solito porta alla comparsa di macchie scure sulle aree cutanee esposte al sole, soprattutto su naso e guance, ma per fortuna rappresenta soltanto un disturbo estetico, dunque non comporta conseguenze patologiche. Bianca Balti non ha avuto timore di mostrare quelle chiazze scure sul volto, diventando paladina della bellezza naturale. In un mondo che vuole tutti, soprattutto le modelle, assolutamente perfetti in ogni momento della vita, lei è andata in controtendenza, rinunciando a ogni tipo di filtro o artificio per mascherare le imperfezioni. Certo, è bellissima anche al naturale, ma è chiaro che il gesto nasconde un enorme coraggio: quante sono le donne del suo settore disposte a immortalarsi davvero acqua e sapone?

