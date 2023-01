Cold Plunge, perché il freddo è il segreto di bellezza di Carla Bruni (e di sua madre) Carla Bruni ha condiviso alcune foto della madre Marisa, 93 anni, felicemente immersa in una piscina di acqua gelata: un’abitudine di famiglia che, giurano, ha effetti rigeneranti sul corpo.

A cura di Beatrice Manca

Vi tuffereste mai in una piscina d'acqua gelata? O fareste una doccia fredda a gennaio appena alzati? Probabilmente state rabbrividendo solo al pensiero. Eppure, secondo molte star, il freddo è un vero e proprio alleato di bellezza: parola di Carla Bruni, che ha condiviso una foto della madre Marisa, 93 anni, a mollo nell'acqua fredda. Motivo? Il cold plunge, un'abitudine di famiglia che sembra essere il vero rituale di skincare da provare.

Carla Bruni ama i tuffi nell'acqua gelida

Carla Bruni è molto attiva su Instagram e spesso condivide selfie senza make up e foto in momenti di relax. Di recente ha condiviso uno scatto della madre Marisa, felicemente immersa in una piscina d'acqua fredda. Immaginiamo che la temperatura dell'acqua sia proibitiva perché l'anziana signora indossa un pullover sopra al costume da bagno e un cappellino fatto ai ferri. Eppure, nonostante il freddo, appare sorridente e rilassata "Questa è mia madre Marisa, 93 anni – ha scritto l'ex first lady francese – Nella nostra famiglia siamo amanti dell'acqua fredda: bagni e docce ghiacciate tutti i giorni. Sembra che il freddo regali grandi benefici al nostro corpo e l'energia che si prova dopo aver fatto una doccia fredda è incredibile". Anche Carla Bruni ha questa coraggiosa abitudine e non è la sola: nel post ha taggato la collega modella Helena Christensen, un'altra fan dei cold plunge, cioé delle immersioni nell'acqua ghiacciata.

Marisa Bruni Tedeschi, foto via Instagram di Daniel Schick

Le star che si tengono in forma con il freddo

La top model consiglia a tutti di provare: "Può sembrare barbaro, specialmente in pieno inverno, ma ne esci totalmente rivitalizzato". Carla Bruni, Helena Christensen e la signora Marisa non sono le uniche a considerare il freddo salutare. Star italiane come Ilary Blasi e Belen Rodriguez sono grandi fan della crioterapia, un trattamento che sfrutta i benefici del freddo esponendo il corpo a temperature bassissime per pochi minuti. La scienza da tempo studia i benefici del freddo sul nostro organismo, ma prima di tuffarvi in mare in pieno inverno, però, consultate sempre un medico e prendete tutte le precauzioni necessarie. Il raffreddore potrebbe essere dietro l'angolo!