Carla Bruni torna a Sanremo per la serata cover: “Ho digiunato due settimane per entrare nell’abito” Nella serata dei duetti, la quarta del Festival di Sanremo 2023, i Colapesce Dimartino hanno scelto di esibirsi in una cover di Azzurro di Adriano Celentano. Chi hanno voluto al loro fianco? L’icona di bellezza Carla Bruni, tornata all’Ariston dopo 20 anni.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è entrata nel vivo: dopo che i Big hanno presentato i brani inediti con cui partecipano alla gara, è arrivato il momento dei duetti. La quarta puntata, quella presentata da Amadeus e dalla co-conduttrice toscana Chiara Francini, è infatti dedicata alle cover di alcuni grandi successi dagli anni '60 ai 2000. Per rendere la loro performance ancora più spettacolare ai cantanti è stato chiesto di esibirsi con degli ospiti speciali: c'è chi ha voluto al suo fianco un vecchio amico, chi ha preferito una leggenda della musica italiana e chi, invece, ha puntato su un'icona di bellezza leggendaria e senza tempo. Di chi si tratta? Dei Colapesce Dimartino, che hanno deciso di cantare con la top model simbolo degli anni '90 Carla Bruni.

Carla Bruni torna a Sanremo dopo 20 anni

I Colapesce Dimartino stanno letteralmente spopolando con la loro Splash, il brano inedito con cui partecipano al Festival di Sanremo 2023. Per la serata delle cover hanno deciso di reinterpretare a modo loro Azzurro, l'iconica canzone degli anni '60 di Adriano Celentano, ma la cosa che nessuno si aspettava è che al loro fianco avrebbero chiamato Carla Bruni, la top model di origini italiane che ha sposato l'ex premier francese Nicolas Sarkozy. Negli anni '90 è stata tra le modelle più richieste al mondo, poi quando ha abbandonato le passerelle si è dedicata alla sua più grande passione: la musica. Questa non è la sua prima volta a Sanremo, aveva già partecipato all'evento 20 anni fa in una delle edizioni di Pippo Baudo e cantò Quelqu’un m’a dit.

Carla Bruni con Colapesce Dimartino

La dedica a Donatella Versace

Per il gran ritorno sul palco dell'Ariston Carla Bruni si è affidata a una delle stiliste a cui è più legata, Donatella Versace. Sui social ha preannunciato la sua scelta fashion, in un post dedicato ai look iconici del passato condiviso poco prima del Festival ha infatti scritto: "Mi rendo conto che saranno ben 30 anni che ho il piacere di indossare la famosa "Combi Versace”. Anche questa sera, dove sono invitata a cantare da Colapesce e Dimartino al Festival di Sanremo sarà una “combi Versace” a vestirmi dalla sua semplicità e dalla sua forza (anche se ho digiunato per 2 settimane solo per entrarci dentro). Grazie Donatella Versace per essermi vicina da 30 anni".

Leggi anche Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo

Carla Bruni in Versace

Il look di Carla Bruni a Sanremo

Carla Bruni a Sanremo è apparsa meravigliosa in una sinuosa jumpsuit di velluto total black, un modello con i pantaloni a zampa, le maniche lunghe e una generosa scollatura a V che ha messo in risalto il décolleté. Il punto vita è stato segnato da una cintura con la maxi fibbia gold. La modella ha completato l'outfit con i tacchi a spillo e con degli scintillanti gioielli di Bvlgari, per la precisione collana e bracciale della collezione Serpenti, tutti tempestati di diamanti. Capelli sciolti e ondulati e trucco appena accennato: Carla Bruni continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Colapesce Dimartino non sono stati da meno in fatto di eleganza, hanno scelto degli abiti Paul Smith abbinati a gioielli Damiani e a scarpe Scarosso.