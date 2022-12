Carla Bruni è una diva in nero: lo smoking diventa un abito da sera Carla Bruni ha partecipato a Miss France 2023 e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di eleganza. Sul palco ha puntato sul total black con un meraviglioso abito smoking griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Carla Bruni è una delle dive più amate di tutti i tempi e, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Lo ha dimostrato per l'ennesima volta durante la sua recente partecipazione a Miss France 2023, sul cui palco si è esibita in duetto con l'artista Gims, incantando tutti col suo talento e col suo splendore. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look sofisticato e glamour? L'avevamo lasciata senza trucco in un selfie casalingo, oggi la ritroviamo meravigliosa in versione diva: ecco tutti i dettagli del look total black con l'abito da sera a smoking.

L'abito tuxedo di Carla Bruni

Siamo sempre stati abituati a credere che servisse una maxi scollatura o uno spacco vertiginoso per essere sensuale, ma la verità è ben diversa: la sensualità è qualcosa di innato e può essere rivelata anche senza scoprire neppure un lembo di pelle. Carla Bruni ne è la dimostrazione pratica, visto che proprio di recente è riuscita a incantare tutti con l'innata femminilità che da sempre la contraddistingue. Sul palco di Miss France ha indossato un lungo abito smoking firmato Saint Laurent, un modello però un tantino diverso dai classici vestiti-giacca. Il motivo? Ha la gonna lunga e a tubino e, sebbene a primo impatto sembri un maxi dress da sera, in verità ha la classica abbottonatura da blazer (con tanto di doppiopetto e bavero di raso).

L’abito tuxedo di Saint Laurent

Carla Bruni brilla con i gioielli di cristalli

Sebbene abbia puntato sul total black, nel look di Carla Bruni non sono mancati i dettagli scintillanti. Ha infatti aggiunto un tocco luminoso all'outfit con una collana choker di cristalli silver, contraddistinta da un collarino di brillanti e unico fino pendente che cade al centro del décolleté. Lo ha abbinato a dei bracciali coordinati, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati. Insomma, l'ex première dame potrà pure aver compiuto 55 anni ma non ha perso il fascino e lo stile che da sempre la contraddistinguono: in quante prenderanno ispirazione dal suo look per le feste?