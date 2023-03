Carla Bruni senza vestito: alle sfilate di Parigi indossa il cappotto come un abito Carla Bruni era tra gli ospiti vip della sfilata Saint Laurent: per l’occasione ha scelto di puntare sull’eleganza della semplicità, mettendo le gambe in primo piano.

A cura di Beatrice Manca

Carla Bruni ha fatto un'apparizione in total black alle sfilate di Parigi, rubando la scena – come sempre – con la sua classe. L'avevamo lasciata sul palco dell'Ariston insieme a Colapesce e Dimartino, fasciata in una tuta in velluto Versace per la serata cover del Festival di Sanremo, e la ritroviamo nel suo habitat naturale: alla Fashion Week, dove ha assistito alla sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Saint Laurent.

Il cappotto mini di Carla Bruni

Accolta dai flash dei fotografi, Carla Bruni ha fatto il suo ingresso alla sfilata di Saint Laurent: stavolta non in passerella, ma come ospite vip del designer Anthony Vaccarello. Per l'occasione ha scelto di puntare sull'eleganza della semplicità, indossando un cappotto corto nero con cintura in vita che esaltava la sua figura sottile. Il cappotto, indossato come un abito, sembra essere il nuovo trend perfino sui red carpet: la soluzione più calda e chic per queste ultime sere d'inverno. Per completare il look Carla Bruni ha indossato collant velati, che esaltavano le gambe in primo piano, e scarpe con il tacco nere.

Carla Bruni in Saint Laurent

Carla Bruni con gli occhiali da sole alle sfilate

Pochi fronzoli, pochi gioielli, solo l'eleganza della sua figura: Carla Bruni ha rinunciato a borse e gioielli vistosi, risultando tremendamente chic alle sfilate. L'unico accessorio che si è concessa è da vera diva: un paio di occhiali da sole, nonostante a Parigi fosse già buio. Una scelta in pieno stile Saint Laurent, ritrovata anche sulla passerella.

Carla Bruni

A 55 anni l'ex top model non ha paura di mostrarsi al naturale: sui social condivide spesso selfie senza make up. Il segreto della sua bellezza? Lei giura che sia merito dei bagni d'acqua fredda ma – aggiungiamo noi – lo stile impeccabile aiuta, eccome.