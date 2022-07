Ilary Blasi svela il suo segreto di bellezza: a cosa serve la crioterapia a meno 85 gradi Ilary Blasi ha mostrato su Instagram un trattamento di bellezza molto particolare: in cabina sotto zero con guanti e mascherina!

A cura di Beatrice Manca

Entrereste mai volontariamente in una "cella" per il freddo a 85 gradi sotto zero? Lo ha fatto Ilary Basi che, conclusa l'esperienza alla conduzione del reality show L'Isola dei Famosi si sta concedendo un po' di meritato relax e qualche coccola beauty extra. La conduttrice moglie di Francesco Totti ha condiviso su Instagram alcune stories che la ritraggono in un centro benessere con guanti di lana e mascherina, mentre si sottopone a un trattamento di bellezza molto particolare: una seduta di crioterapia a meno 85 gradi!

Ilary Blasi si tiene in forma con la crioterapia

La conduttrice Ilary Blasi vanta una forma smagliante e un fisico asciutto e tonico, che valorizza con outfit glamour e abiti aderenti. Oltre all'attività fisica, Blasi ha mostrato ai follower uno dei suoi trattamenti preferiti di bellezza, la crioterapia. Su Instagram ha mostrato alcune clip che la ritraggono in un centro per la crioterapia di Roma, Cryo Life, mentre entra in cabina protetta solo da un paio di guanti, gli shorts e la mascherina su naso e bocca.

Come funziona la crioterapia e perché spopola tra le star

La crioterapia sfrutta i benefici del freddo esponendo il corpo a temperature che vanno da -85 ° C a -95° per pochissimi minuti, tre o cinque al massimo. L’aria non contiene umidità, quindi il freddo estremo risulta tollerabile, a patto di entrare nella criocamera coprendo le vie respiratorie, le orecchie, le mani e i piedi. Prima di sottoporsi al trattamento è necessario consultare il proprio medico per le possibili controindicazioni. I benefici promessi, però, sono molti: la usano gli sportivi per recuperare energia più velocemente dopo gli allenamenti e per stimolare il metabolismo. Il freddo ha anche benefici estetici: spesso ci si sottopone a crioterapia per ridurre la cellulite e migliorare il tono della pelle. Il trattamento nato negli Usa sta guadagnando fan anche in Italia: anche Belén Rodriguez si sottopone alla crioterapia. Visto il caldo, poi, l'idea di passare qualche minuto al freddo non sembra neanche così temibile!