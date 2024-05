video suggerito

I trattamenti estetici di Ilary Blasi, cosa fa la conduttrice per ringiovanire la pelle La presentatrice ha mostrato sui suoi canali social le tecniche di avanguardia che utilizza per mantenere fresco il suo viso. Quali sono le cure di bellezza di Ilary Blasi e in cosa consistono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Ilary Blasi si concede un pomeriggio di trattamenti estetici. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti nelle sue storie Instagram mentre si dedica alla cura di se stessa. "Pronta per il microeendling e il trattamento agli esomi", ha scritto nell'immagine pubblicata sui suoi canali social. La presentatrice è da poco tornata dal viaggio in Turchia dove ha festeggiato il suo compleanno regalandosi un'avventura in mongolfiera e scegliendo di celebrare i suoi 43 anni con una cena sospesa. Di nuovo in Italia Ilary Blasi si concede qualche trattamento per rilassarsi curando la propria pelle e ridefinendo le sopracciglia.

Cos'è il microeendling

Il microeendling è una tecnica di ringiovanimento cutaneo indicata anche per chi ha delle cicatrici lasciate dall'acne e pori dilatati. Si tratta di una serie di micro-perforazioni realizzate con aghi molto sottili che inducono una reazione di riparazione del tessuto rinnovando la produzione di collagene e accelerando il turnover delle cellule. Mediante un attrezzo chiamato dermapen, caratterizzato da una testina di aghi regolabili tra 0,1 mm e 2,5 mm che vengono modulati a seconda della zona da trattare.

Dopo aver steso una crema anestetica, lasciata agire per una ventina di minuti si passa alle microperforazioni che permettono l’introduzione di attivi in profondità. Infine si aggiunge una maschera lenitiva e idratante e si conclude con una crema dalle proprietà cicatrizzanti. Il viso a fine trattamento appare leggermente arrossato come dopo una scottatura solare e si deve evitare il make-up per i successivi 2 giorni, oltre che evitare l'esposizione al sole per una settimana. Dal sesto giorno la pelle inizia a screpolarsi, lasciando spazio a una pelle più giovane e uniforme. Per ottenere buoni risultati sono cosnigliabili 3 sedute a distanza di 3-4 settimane l'una dall'altra.

Leggi anche Ilary Blasi in versione turista: è casual a Malta con leggings e bomber di pelle

Cose'è il trattamento agli esosomi

Una volta creato un danno sulla pelle, mediante il microeenling o con radiofrequenza frazionata vengo applicati gli esosomi, delle micro.vescicole che agiscono per "messaggeri" per trasportare e inviare messaggi alle cellule da stimolare. Questo trattamento è in grado di rigenerare le cellule e migliorando le macchie che si fomrano negli anni. Questi agenti possono essere di origine vegetale, quindi estratti dai fiori, animali, come dai pesci, batterica oppure staminale.