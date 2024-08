video suggerito

La maschera al collagene provata da Valentina Ferragni: quali sono i benefici del trattamento coreano Valentina Ferragni ha provato la maschera viso al collagene, il trattamento beauty di origine coreana: ecco qual è stato il risultato finale rivelato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è in Sardegna con gli amici e il fidanzato Matteo Napoletano e sui social documenta regolarmente la sua quotidianità "vacanziera", rivelando i look scelti per i diversi momenti della giornata e le attività a cui si dedica. Ieri sera ha pensato bene di darsi alla beauty routine, approfittando di un regalo portatole dalla Corea da una delle sue bff, di cosa si tratta? Di una maschera viso al collagene: ecco a cosa serve e perché sta diventando "l'oggetto del desiderio" di tutti gli amanti della skincare.

Come usare la maschera al collagene: i consigli di Valentina Ferragni

La maschera viso al collagene è tra i prodotti beauty più richiesti del momento e il motivo è molto semplice: assicurerebbe una pelle rimpolpata, liscia e perfettamente idratata. Valentina Ferragni ne ha provata una prodotta in Corea e sui social ha documentato passo dopo passo tutti gli step seguiti per un risultato impeccabile. Come trascritto nelle istruzioni, l'ha applicata sul volto prima di andare a dormire, così da tenerla in posa per le 8 ore previste. Se inizialmente non le aderiva in modo perfetto, man mano che la pelle ha cominciato ad assorbirla, si è adeguata ai suoi lineamenti, diventando molto più comoda. Qual è stato l'effetto al risveglio? Una volta rimossa la patina trasparente, la pelle è apparsa liscia ed extra idratata.

Valentina Ferragni prova la maschera al collagene

I benefici della maschera viso coreana

Le maschere al collagene arrivano dalla Corea e stanno diventando sempre più richieste nel mondo della skincare, il motivo? Donano al viso e al collo un'idratazione profonda. Il collagene marino, infatti, contrasta i processi di invecchiamento, rendendo la pelle elastica e compatta in poche ore. Se usate regolarmente, riducono le linee sottili e le rughe e migliorano la struttura della pelle, rendendola più morbida al tatto. Grazie alla sua struttura interna composta da TNT 100% viscosa, la maschera aderisce perfettamente al volto e va rimossa solo quando il prodotto è stato assorbito completamente dalla pelle. Una volta terminato il trattamento, bisogna massaggiare il viso con la punta delle dita, così da raggiungere un risultato ancora più desiderabile.

Il risultato finale