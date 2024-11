La skincare d’inverno cambia: quali sono gli ingredienti migliori per la beauty routine

video suggerito

Le esigenze della pelle cambiano in base a tanti fattori. Tra questi ci sono anche le condizioni atmosferiche. Con l'irrigidirsi delle temperature, infatti, bisogna prendersi cura della pelle in modo diverso, rispetto ai mesi estivi. È importante studiare la skincare invernale concentrandosi soprattutto sul fronte dell'idratazione, ma senza tralasciare tutti gli altri step, dalla detersione all'esfoliazione, che restano fondamentali per avere una pelle sana.

Come cambia la skincare d'inverno

Vento, freddo, sbalzi di temperatura: tutto questo danneggia la pelle, che soffre nel continuo passaggio da ambienti interni riscaldati e temperature esterne basse. Questo sottrae umidità alla pelle, irritandola e lasciandola secca, screpolata. Una corretta beauty routine quotidiana è essenziale e comprende soprattutto ingredienti dal potere idratante, nutriente, emolliente.

La detersione è lo step fondamentale nella beauty routine: pulire accuratamente la pelle serve anche a prepararla alle fasi successive della skincare, perché si vanno a eliminare tutte le impurità. È importante optare per una skincare delicata, che non vada a compromettere la naturale idratazione della pelle, aggredita maggiormente dai fattori ambientali. In questa fase è fondamentale scegliere prodotti ricchi di antiossidanti, come la vitamina C, che aiuta a rafforzare le difese della pelle e la proteggere dai danni causati dai radicali liberi. Gli antiossidanti sono alleati preziosi per preservare la salute della pelle in inverno.

I sieri a base oleosa, invece, sono particolarmente efficaci per portare nutrimento. Hanno una formulazione più ricca, ma hanno anche molecole più piccole, che consentono l'assimilazione ottimale degli ingredienti successivi. Infatti, solitamente si applicano prima della crema idratante. Gli oli naturali più utilizzati in cosmetica sono l'olio di jojoba, di mandorle dolci e di argan: servono soprattutto a ripristinare l'elasticità della pelle lasciandola morbida, pronta per lo step successivo.

La crema a questo punto è fondamentale per garantire un'idratazione profonda e duratura. In questo caso si rivela particolarmente efficace come ingrediente l'acido ialuronico, perché capace di trattenere l'umidità e fare da scudo protettivo, quindi perfetto per i mesi invernali, che tendono a seccare la pelle. L'idratazione non va tralasciata neppure di notte, momento in cui il corpo è naturalmente predisposto al rinnovamento cellulare. Esistono formulazioni specifiche per la routine notturna, sia sotto forma di creme che di maschere. Gli ingredienti migliori, dal più alto potere rigenerante, sono retinolo e peptidi, che stimolano la produzione di nuove cellule cutanee. Per la pelle grassa si può integrare con ingredienti dall'effetto opacizzante e anti-sebo come la bardana e il tea tree.

D'inverno non ci si dimentica dell'esfoliazione. Uno scrub delicato da fare con moderazione è importante per migliorare la texture della pelle ed eliminare le cellule morte. Vale anche per le labbra, così da eliminare tutte le pellicine e prepararle al nutrimento successivo del lip balm. Efficaci e pratiche sono le maschere da tenere in posa, sia in crema che in tessuto. Qui si può cercare il prodotto più adatto alle proprie esigenze a seconda della propria soggettiva problematica da trattare, ma quelle ad azione lenitiva sono utili per combattere gli eventuali rossori, desquamazione, disidratazione, effetto "pelle che tira".