video suggerito

Regali di Natale 2024: le migliori idee sui prodotti beauty e per la skincare da regalare Se siete alla ricerca di regali natalizi a tema beauty per le donne della vostra vita, per questo Natale 2024, abbiamo selezionato per voi dei prodotti per la skincare routine perfetti, totalmente naturali e adatti a ogni tipo di pelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale 2024 è alle porte, e insieme all'atmosfera magica e ai giorni di riposo che questa celebrazione porta con se, c'è anche un altro importantissimo aspetto da tenere in considerazione: i regali per amiche, figlie, sorelle, parenti, fidanzate e mogli. Sul sito di iNEENOS trovate tutti i prodotti di bellezza a prezzi davvero competitivi; è il momento, quindi, di acquistare tutti i regali necessari per una beauty routine di tutto rispetto, con nuove creme o altri prodotti che possono aiutare la pelle a risultare giovane, riposata e luminosa.

Sul sito è possibile trovare prodotti adatti a tutti i tipi di pelle, di tutte le età, di origine vegetale e facili da utilizzare: sono davvero i regali perfetti per le donne a cui volete bene, una coccola per la cura della propria pelle.

I migliori prodotti per la skincare a marchio iNEENOS per i regali di Natale 2024

Ecco una selezione dei migliori prodotti per la skincare routine, da utilizzare ogni sera o ogni mattina, da regalare a donne di ogni età, perfetti da trovare sotto l'albero di Natale come regalo.

Leggi anche Le migliori lacche per capelli: classifica e recensioni

-Tonico viso pHresh!: un prodotto pensato per riequilibrare il pH della pelle, con un'azione fresca ed idratante che tonifica le cellule e rende la pelle elastica. Realizzato con ingredienti totalmente naturali, il tonico si compone di un estratto fermentato di cereali in formula, che offre un'idratazione dalla durata di tre volte superiori ai normali tonici composti di sola glicerina, e dall'estratto di anguria biologica, con proprietà idratanti e antiossidanti, per contrastare i segni dell'invecchiamento. Va sempre applicato mattina e sera, dopo aver lavato il viso.

-Gel detergente DeePurity!: un gel per detergere la pelle, rimuovere i residui di make-up ed eliminare sporco e impurità, anche questo prodotto è totalmente naturale. Arricchito con estratti di pompelmo, mandarino e arancio, questo gel ha poteri rigeneranti, antibatterici e antisettici per liberare i pori ostruiti e proteggere la pelle dagli stress ambientali e dell'inquinamento, grazie alle azioni lenitive e antiossidanti. Va utilizzato massaggiando delicatamente su tutto il volto, prima di essere risciacquato con acqua calda.

-Maschera per il viso pollutiOFF!: questa maschera è il regalo perfetto per purificare la pelle e combattere gli effetti di smog e inquinamento presenti nelle grandi città in pochissimi minuti. La texture della maschera è avvolgente e contiene olio di avocato, limone biologico e Barosma betulina, che hanno effetti antiossidanti e lenitivi, liberando i pori e donando alla pelle un'effetto opaco. La presenza di Zeolite, inoltre, depura la pelle e riduce il rischio di arrossamenti e irritazioni, allergie ed eczemi. La maschera agisce per 10/15 minuti, prima di essere rimossa con acqua tiepida.

-Siero viso reageneration!: questo siero è un regalo perfetto per donne un po' più in la con gli anni, grazie alla sua azione per contrastare i segni dell'età e la formazione di rughe: grazie agli estratti di pino cembro, l'olio di melograno e l'acido ialuronico, il siero idrata la pelle, contrasta i rossori uniformandone il colorito, illuminandola e ridonandole elasticità, riducendo la presenza anche delle piccole rughe. Va applicato mattino e sera sulle zone interessate del viso, poi massaggiato.

-Crema viso notte nightlight!: il regalo perfetto per chi ha bisogno di rilassarsi durante la notte, questa crema è totalmente naturale e contiene estratto di fiori di lavanda e di Japanese indigo e olio di mirtillo rosso. Applicata sul viso prima di coricarsi, la crema idraterà la pelle, facendola apparire riposata e luminosa al risveglio. Il prodotto è anche ottimo per chi ha una pelle sensibile, perché delicato.

-Crema viso giorno antioxiday!: questa crema viso giorno è un regalo perfetto per chi fa una vita intensa. Formulata con estratti vegetali di radice di zenzero, lime, mandorle dolci, rosmarino e acido ialuronico la crema ha un effetto antiossidante per combattere stanchezza, smog, stress e disidratazione, rendendo la pelle elastica, luminosa, morbida e levigata. Va applicata ogni mattino, dopo aver lavato il viso, prima di uscire.

-Struccante oleoso avocuddle!: un regalo perfetto per ogni donna che indossa make-up, questo struccante agisce in pochi minuti e, grazie ai suoi ingredienti di origine naturale e biologici ha anche un effetto lenitivo, calmante e antistress alla fine della giornata sulla pelle. Il burro di avocado e l'olio di Argan nutrono le pelli secche e mature, nutrendo e rigenerando la pelle e fornendo vitamine essenziali. Inoltre, l'estratto di Annona cherimola riduce la sensazione di prurito e secchezza.

-Mousse detergente viso invigorange!: anche questa mousse ha un effetto struccante ed è realizzata con ingredienti di origine naturale. Gli estratti di pompelmo, mandarino e arancio biologico nutrono la pelle, liberano i pori ostruiti da smog e agenti atmosferici e le restituiscono elasticità e luminosità. Inoltre, l'arancio biologico ha anche azione rigenerante e rinfrescante. La mousse va applicata sul viso assieme ad una piccola quantità di acqua, prima di essere massaggiata.

-Crema contorno occhi mocheye!: una crema realizzata con ingredienti di origine naturale, esalta lo splendore e la bellezza dello sguardo. Il biancospino e il gelsomino arabo agiscono in sinergia sul contorno occhi, riducendo la visibilità e la presenza di occhiaie, restituendo uno sguardo più vitale; l'olio di semi di caffè, invece, agisce come antiossidante sulla pelle. Estratto di ciliegia, infine, protegge la pelle dai danni causati dagli agenti atmosferici e ambientali, oltre a combattere i segni dell'invecchiamento. La crema va applicata mattina e sera sul contorno occhi.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.