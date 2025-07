video suggerito

È iniziato il Prime Day 2025: gli sconti, le promozioni e le 30 migliori offerte da non perdere su Amazon Comincia oggi, 8 luglio 2025, il Prime Day, l’evento durante il quale è possibile acquistare su Amazon a prezzi molto convenienti. L’evento sarà attivo fino alle 23.59 dell’11 luglio ed è rivolto a tutti gli abbonati al servizio Prime. Le offerte coinvolgono tutte le categorie merceologiche presenti sul sito. Si potranno acquistare smartphone, smart tv, smartwatch, elettrodomestici per la cucina e per la pulizia della casa, rasoi elettrici, dispositivi Alexa e tanto altro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partito ufficialmente il Prime Day, l'evento di Amazon che permette di acquistare numerosi prodotti a prezzi vantaggiosi. Avrete tempo da oggi 8 luglio fino all'11 luglio 2025, per selezionare le migliori offerte e vedervi recapitare a casa un nuovo smart tv, un nuovo smartphone o un computer portatile a un prezzo competitivo. Ma non solo: le offerte coinvolgono tutte le categorie di prodotto presenti sul sito, quindi potrebbe essere una buona occasione anche per scegliere di rinnovare gli elettrodomestici della cucina, scegliendo tra forni a microonde, frullatori a immersione e macchine per il caffè, oppure per sostituire un vecchio aspirapolvere, magari comprando un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione.

L'evento è riservato a tutti gli abbonati al servizio Prime di Amazon: se non è attivo sul tuo profilo non preoccuparti, perché basteranno pochi passaggi per diventare un utente Prime a tutti gli effetti. Dopo averti spiegato come fare per sottoscrivere l'abbonamento, in questo articolo ti segnaliamo quali sono le offerte più convenienti di cui approfittare e quali sono i prodotti con lo sconto più alto che puoi trovare sulla piattaforma e-commerce durante l'evento.

Che cos'è e come funziona il Prime Day

Il Prime Day è un evento dedicato allo shopping lanciato ormai anni fa da Amazon. Durante le giornate dedicate all'evento, è possibile acquistare la maggior parte dei prodotti presenti sul sito a metà prezzo e oltre. Solitamente, questo evento ha una durata di 3 giorni, ma quest'anno si prolunga di un giorno, per festeggiare un anniversario importante: 15 anni dall'apertura di Amazon.

Leggi anche I 5 prodotti beauty che non possono mancare nella valigia per l'estate

Il servizio è riservato agli abbonati Prime e permette di avere la consegna gratuita dei prodotti in massimo 48 ore, sconti riservati e l'accesso gratuito alle piattaforme Prime Video, Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading e Amazon Photos. L'abbonamento può essere sottoscritto in due modalità: pagando 4,99 euro al mese o 49,90 all'anno. Inoltre, gli studenti tra i 18 e i 22 anni potranno acquistare l'abbonamento mensile alla metà del prezzo.

Se non siete ancora abbonati a Prime e non siete certi che possa essere un servizio adatto alle vostre esigenze, non vi preoccupate: dopo la sottoscrizione dell'abbonamento si ha diritto a 30 giorni di prova gratuiti al termine dei quali è possibile disdire l'abbonamento a costo zero. E i Prime Days possono essere una buona occasione per scoprire se questo servizio fa al caso vostro.

I 30 migliori prodotti da non lasciarsi scappare su Amazon durante il Prime Day

Il Prime Day è ufficialmente cominciato. Se state pensando di sostituire i vostri apparecchi tecnologici o i vostri elettrodomestici oppure di provare a rendere la vostra casa domotica, potrebbe tornarvi utile fare acquisti a prezzi ribassati e molto convenienti. Trovate promozioni legate a tutte le categorie presenti sul sito, ce n'è davvero per tutti i gusti e tutte le necessità. Qui di seguito trovi una selezione delle migliori offerte Prime Day 2025 di cui approfittare durante questa quattro giorni di evento.

Spazzolino elettrico Oral-B iO 3

57% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 3, venduto in confezione con la base di ricarica, la custodia da viaggio e un dentifricio. Grazie all’applicazione dedicata e potenziata dall'intelligenza artificiale, la pressione e la velocità della testina si regolano automaticamente in base alla sensibilità della zona, per un'igiene completa.

Ferro da stiro Braun Carestyle1 S1514VI

50% di sconto sul ferro da stiro a vapore Braun Carestyle1 S1514VI, un modello a carica continua e termostato regolabile. Il vano per l'acqua ha una capacità di 1,7 litri. Questo modello leggero e maneggevole è dotato di autospegnimento, in modo da garantire la massima sicurezza.

Microonde Whirlpool MWP 203 SB

50% di sconto sul microonde Whirlpool MWP 203 SB, un modello a libera installazione con capacità di 20 litri. Tra i programmi pre-impostati presenti, vi segnaliamo in particolare la Dough Rising, pensata per lasciare lievitare gli impasti alla giusta temperatura e con tempi ridotti.

Altoparlante Echo Show 5

48% di sconto sull'altoparlante Echo Show 5. In particolare, l'offerta che vi proponiamo comprendere 2 dispositivi con videocamera incorporata e una lampadina LED intelligente Tapo L530EA. I dispositivi incorporati con l'altoparlante Alexa sono di terza generazione e si collegano facilmente alle lampadine smart.

Computer portatile HP 250 G9

39% di sconto sul computer portatile HP 250 G9, ideale per chi è in smart working o per chi è amante del gaming e vuole dedicarsi a lunghe sessioni di gioco, ma ha un budget limitato. Ha uno schermo da 15.6″, conta 1366 x 768 Pixel ed è implementato con un processore Intel N4500. Il sistema operativo implementato è il Windows 11 Pro.

Rasoio elettrico Braun All-In-One Series 7

37% di sconto sul rasoio elettrico Braun All-In-One Series 7, un modello 12 in 1 che, grazie ai numerosi accessori in dotazione, può essere utilizzato per radere viso e petto, ma anche per rifinire e passare nei punti più difficili, come il naso e le orecchie. Nella confezione è compresa la custodia da viaggio.

Aspirapolvere Tineco Floor One S7 Pro

37% di sconto sull'aspirapolvere senza fili Tineco Floor One S7 Pro che aspira e lava contemporaneamente. Può essere utilizzato su tutti i tipi di pavimento e ha una lunga autonomia. Le impostazioni attive possono essere visualizzate sul display.

Aspirapolvere senza fili Dyson V11 Advanced

33% di sconto sull'aspirapolvere senza fili Dyson V11 Advanced, un altro dei modelli top di gamma e più richiesti della categoria. Grazie ai numerosi accessori presenti, è possibile utilizzarla su tutti i tipi di pavimenti e tessuti. Ha una batteria con autonomia di 60 minuti e la potenza è regolabile su 3 livelli.

Spazzola ad aria calda Bellissima Imetec Air Wonder

33% di sconto sulla spazzola ad aria calda Bellissima Imetec Air Wonder, pensata per rendere più veloce e professionale lo styling dei capelli. Rivestita in ceramica e cheratina, lavora i capelli senza bruciarli e seccarli, anzi, contribuendo a renderli più sani e lucenti. Nella confezione sono presenti 8 accessori, per essere al top con qualsiasi acconciatura.

Rasoio elettrico Philips Shaver 5000X

33% di sconto sul rasoio elettrico Philips Shaver 5000X, uno dei modelli top di gamma. La tecnologia Lift & Cut e lo SkinIQ, assieme alla testina flessibile a 360°, permettono di rimuovere i peli a fondo senza irritare la pelle, poiché il dispositivo regola automaticamente la pressione da impiegare in base alla delicatezza della pelle. La batteria si ricarica completamente in 5 minuti.

Robot aspirapolvere Roborock QV 35A

32% di sconto sul robot aspirapolvere Roborock QV 35A, che può essere gestito sia dallo smartwatch che dallo smartphone. Può essere utilizzato anche per pulire i tappeti. La stazione di ricarica è multifunzione, perché progettata per la svuotare automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, Prima di metterlo in funzione, ricordati di riempire d'acqua un serbatoio da 4 litri.

Frullatore a immersione Braun Multiquick7 MQ7087X

32% di sconto sul frullatore a immersione Braun Multiquick7 MQ7087X. Nella confezione sono presenti il tritatutto con contenitore da 350 ml, una frusta a filo in acciaio, un accessorio per il purè, le lame per tritare, il gancio per impastare, un disco per patatine fritte, un robot da cucina da 1,5 litri, un inserto Julienne, 3 accessori per sminuzzare e un bicchiere da 600 ml.

Smart tv OLED Sony BRAVIA 8

32% di sconto sullo smart tv OLED Sony BRAVIA 8, un modello da 65 pollici con display 4K HDR e facile collegamento a Google. Il Voice Zoom 3 e l'upscaling 3D Surround rendono l'esperienza di visione come quella del cinema, regalando un suono nitido e avvolgente e immagini dai colori brillanti.

Piscina gonfiabile per bambini Intex Alligator

31% di sconto sulla piscina gonfiabile per bambini Intex Alligator, da usare in spiaggia o in piscina, ma adatta anche per rinfrescare e intrattenere i bambini in giardino nei caldi pomeriggi d'estate. Ha una capacità di 160 litri ed è così composta: un mini scivolo acquatico con tappetino di atterraggio imbottito, un irrigatore a spruzzo collegabile al tubo da giardino, un anello a forma di papera e un secchiello.

Asciugatrice Hisense DH7S107BW

30% di sconto sull'asciugatrice Hisense DH7S107BW, un modello di ultima generazione che non solo si può comandare da remoto, ma è collegata anche con l'intelligenza artificiale, per un'esperienza d'uso personalizzata al massimo. Il cestello è da 10 chili e il modello è appartenente alla classe energetica A.

Cuffie Bose QuietComfort

30% di sconto sulle cuffie Bose QuietComfort, un modello top di gamma tra le wireless in vendita, perfette anche per gli amanti del gaming. Siamo di fronte a delle cuffie over-ear con tecnologia bluetooth incorporata e con durata della batteria fino a 24 ore su utilizzo continuativo. Si può scegliere di utilizzarle in modalità standard e con totale cancellazione del rumore, in base alle necessità e alle preferenze.

Forno per pizza G3 Ferrari Pizza Express Delizia

30% di sconto sul forno per la pizza G3 Ferrari Pizza Express Delizia, ideale per preparare deliziose pizze al piatto in casa. La cottura sarà portata a termine in pochi minuti, grazie al termostato regolabile fino a 400° e alla potenza che può raggiungere i 1200 watt. Nella confezione sono inclusi le palette per estrarre la pizza dal forno e un ricettario.

Smartphone Huawei P30 Pro

30% di sconto sullo smartphone Huawei P30 Pro, il giusto compromesso per chi vuole un modello tecnologico, ma semplice da utilizzare e di fascia media. La RAM ha 8 + 128 giga e il display è del tipo OLED da 6,47 pollici; il chipset octa-core Kirin 710 lo rende veloce ed efficiente.

Auricolari Apple AirPods Pro 2

29% di sconto sugli auricolari Apple AirPods Pro 2 che supportano non solo la cancellazione del rumore, ma anche la riduzione dei suoni intensi e l'amplificazione delle conversazioni. Il chip H2 rende il suono realistico e molto chiaro. Nella confezione sono presenti dei cuscinetti che rendono più confortevole indossare gli auricolari a lungo.

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9

29% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9, l'alleato perfetto per rimuovere i peli e prendersi cura della propria pelle. Grazie a questo dispositivo, è possibile avere gambe lisce e setose per almeno 4 settimane. Nella confezione è compresa una custodia per il trasporto.

Fire TV Stick HD di Amazon + Ring videocamera interna

28% di sconto sulla combo Fire TV Stick HD di Amazon + Ring videocamera interna, due dispositivi intelligenti a marchio Amazon indispensabili se si vuole rendere la casa domotica. La fire TV collega la vostra televisione a internet e vi permette di accedere a tutte le piattaforme di streaming disponibili, mentre la videocamera interna permette di collegarsi con gli ambienti di casa dal telefonino e viceversa.

Tosaerba BLACK+DECKER BEMW461BH-QS

25% di sconto sul tosaerba BLACK+DECKER BEMW461BH-QS, con un cesto da 40 litri che consente di tagliare l'erba di un giardino molto ampio senza doverlo svuotare. L'altezza del taglio è personalizzabile in base alle necessità. L'impugnatura è leggera ed ergonomica.

Friggitrice ad aria Princess 182254

23% di sconto sulla friggitrice ad aria Princess 182254, l'elettrodomestico da cucina che permette di preparare pranzi e cene saporiti, ma salutari. Ha un cestello da 8 litri e attraverso il display permette di accedere a 6 programmi pre-impostati.

Smartwatch Apple Watch SE

23% di sconto sullo smartwatch Apple Watch SE nella versione con il cinturino bianco. Sul display in retina potete visualizzare non solo l'orario, ma anche le telefonate e i messaggi in entrata sullo smartphone, i parametri relativi al fitness e al sonno e la frequenza cardiaca. Inoltre, avvisa i contatti di emergenza in caso di rilevamento incidente o malore.

Macchina da caffè De'Longhi Dedica EC685

22% di sconto sulla macchina da caffè De'Longhi Dedica EC685, un modello manuale con braccio che permette di preparare due caffè per volta sfruttando il caffè in polvere o le cialde. Grazie alla funzione montalatte, è possibile preparare degli ottimi cappuccini.

iPhone Apple 16 Pro

22% di sconto sull'iPhone Apple 16 Pro, l'ultimo modello uscito del famoso marchio. L'offerta è disponibile per la versione nera da 128 giga. Realizzato in titanio nero, questo smartphone è leggero e raffinato. Grazie al Dolby Vision 4K a 120 fps, questo smartphone permette di realizzare video di una qualità senza precedenti.

Smartphone Samsung Galaxy S25+ con Galaxy Watch7

22% di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy S25+. Nell'offerta è compreso lo smartwatch Galaxy Watch7, per leggere le notifiche senza accendere il display del telefono. Ha una RAM da 512 giga e tripla fotocamera posteriore. Inoltre, grazie all'implementazione dell'intelligenza artificiale, è possibile utilizzare le applicazioni di editing in modo personalizzato e accedere alle informazioni su internet in modo mirato.

E-reader Kobo Clara Colour

21% di sconto sull'e-reader Kobo Clara Colour, il lettore digitale a colori e con display antiriflesso per poter leggere con qualsiasi intensità di luce naturale o artificiale e poter visualizzare la copertina ed eventuali immagini all'interno con i colori reali.

Soundbar Hisense HS2100

20% di sconto sulla soundbar Hisense HS2100, perfetta per vivere un'esperienza di ascolto della tv come al cinema. Questo modello supporta sia il Dolby Digital che il DTS Virtual e può essere collegato al televisore tramite Bluetooth, cavo HDMI oppure USB: in questo modo, non è strettamente necessario che sia posizionato nelle vicinanze del televisore.

Modellino LEGO Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24

20% di sconto sul modellino LEGO Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24, una riproduzione da collezione in mattoncini della mitica macchina da corsa realizzata in scala 1:8 e dotata di cambio, sterzo, motore V6 e DRS. Questo modellino è un'ottima idea regalo.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.