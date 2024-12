Capelli sani e forti anche in inverno: come proteggerli da freddo, pioggia, umidità

video suggerito

A cura di Giusy Dente

D'inverno tutto rema contro la chioma: freddo, pioggia, umidità rovinano i capelli rendendoli fragili, secchi, sfibrati, opachi. In questo periodo dell'anno servono accortezze specifiche e prodotti ad hoc, capaci di dare ai capelli tutti il nutrimento di cui hanno bisogno, per apparire belli, lucenti e sani. Dalla fase di lavaggio a quella di asciugatura e styling, ecco come fare per recuperare la chioma messa a dura prova dall'inverno.

Come proteggere i capelli d'inverno

Un capello sano è anche un capello bello, ecco perché bisogna lavorare innanzitutto sul primo aspetto, da cui deriva poi ciò che si vede fuori. Mantenere la chioma in salute significa poter sfoggiare capelli morbidi e setosi al tatto, lucenti, con le punte compatte, con eventuali ricci definiti ed elastici. Tutto questo si ottiene utilizzando i giusti prodotti e le giuste tecniche. Il primo step, il lavaggio, va effettuato due volte a settimana, massimo tre. Lavaggi troppi frequenti non puliscono il capello, anzi: lo indeboliscono, perché tolgono idratazione e quella naturale protezione dagli agenti esterni. Bisogna preservare il naturale film idrolipidico dei capelli.

Oltre allo shampo e al balsamo, a cadenza settimanale si può procedere con l'applicazione di una maschera o un trattamento intensivo specifico per le proprie esigenze. Olio d'argan, monoi, avena, miele, burro di karitè, avocado sono ingredienti preziosi per l'idratazione. A proposito del balsamo: questo va applicato in giuste quantità e solo sulle lunghezze, evitando il cuoio capelluto, che altrimenti si appesantirebbe proprio. Per quanto riguarda proprio questa zona, d'inverno può diventare secca e desquamarsi: è la stagione dell'anno in cui ha maggiormente bisogno di attenzione, quindi è bene integrare nella routine anche uno scrub, per rimuovere le impurità e le cellule morte, mantenendo il cuoio capelluto nutrito e idratato e tenendo sotto controllo l'eventuale eccesso sebo e capelli.

Occhio anche alla temperatura dell'acqua, durante il lavaggio: meglio acqua tiepida. A proposito di temperature: in fase di asciugatura e styling è essenziale proteggere il capello con un termorpotettore, affinché non subisca i danni del calore di piastra, phon, arricciacapelli. L'olio è un prodotto di grande aiuto, da applicare sulle punte soprattutto per chi ha particolare bisogno di ulteriore nutrizione, ma anche per dare al capello un aspetto lucido. Se non si hanno i capelli troppo grassi si può usare anche come impacco pre-shampo. Anche l'alimentazione fa la sua parte. Una dieta bilanciata ha benefici anche sulla chioma, dunque è bene apportare quotidianamente la giusta dose di vitamine (soprattutto B, C ed E), minerali, acidi grassi (come gli Omega3 e gli Omega9).