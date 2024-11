video suggerito

I migliori balsami per capelli per tutti i tipi: marche a confronto Le migliori marche di balsami per capelli del 2024 a cui affidarsi per capelli lucenti, morbidi e idratati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 4

Amico fidato di tutte le chiome, il balsamo per capelli è un prodotto indispensabile per la haircare routine, in grado di districare e idratare la chioma e di donarle morbidezza e lucentezza. Ideale da usare tutto l'anno, ma soprattuto in estate per nutrire e proteggere i capelli dal caldo e dai raggi UV, va scelto sulla base della propria tipologia di cuoio capelluto, per evitare che vada ad appesantire eccessivamente le lunghezze. Con questa guida, oltre a proporre alcuni validi modelli di balsamo, proveremo a capire qual è il tipo più adatto per i nostri capelli.

Klorane al burro di mango

Il migliore per capelli secchi

Consigliato a chi cerca un balsamo per capelli: bio; fragili; con risultati visibili fin da subito

Pro: Ha un ottimo profumo e una consistenza delicata.

Contro: Meno adatto a chi ha i capelli tendenzialmente grassi.

Il balsamo Klorane al burro di mango è ideale per capelli secchi. Applicato dopo lo shampoo, renderà la nostra chioma più morbida, setosa, nutrita e facile da pettinare. La sua formulazione è a base di principi attivi naturali, tra cui il burro di Mango, ricco in acidi grassi a catena lunga. È vegano e non contiene parabeni, siliconi, SLS e SLES. Va steso solo sulle lunghezze e i capelli risulteranno da subito più morbidi.

Kerastase Resistance

Il migliore per capelli fini

Consigliato a chi cerca un balsamo per capelli: professionale; sfibrati; spenti

Pro: Rende i capelli districabili con più facilità e consente di pettinarli senza romperli.

Contro: È leggermente più caro di altri prodotti simili.

Se i vostri capelli sono particolarmente sottili, dovete applicare un prodotto come il balsamo per capelli Resistance di Kerastase, che contribuisce a ricostruire e a rivitalizzare la fibra capillare e a donare morbidezza e lucentezza. Inoltre, protegge le lunghezze dal calore fino a 180°. Contiene Creatine R, un complesso formato da Creatina, l'amminoacido che va a rafforzare la struttura interna del capello, e Ceramide, una famiglia di molecole lipidiche responsabile per la ricostruzione della superficie. La formula è anche ricca di taurina, che ha un effetto protettivo.

Tigi Bed Head Resurrection

Il migliore per capelli colorati

Consigliato a chi cerca un balsamo: secchi; da ristrutturare; per cute delicata

Pro: Può essere usato anche come maschera, lasciandolo in posa per 15 minuti circa.

Contro: Non va applicato anche alla radice.

Il Tigi Bed Head Resurrection Conditioner è pensato per riparare il capello, idratarlo, rafforzarlo e regalargli nuova brillantezza. Ideale soprattutto per i capelli colorati, ha una formulazione in grado di riconoscere le aree che necessitano una maggiore ristrutturazione e di agire su di esse. Va applicato sulle punte, massaggiando bene, e poi risciacquato corposamente. Ha una piacevole e delicata profumazione.

Bio Point istantaneo bi-fase

Il migliore per capelli crespi

Consigliato a chi cerca un balsamo: da non risciacquare; per ammorbidire; per districare facilmente

Pro: Può essere utilizzato in qualsiasi momento, soprattutto in estate se si vuole asciugare i capelli al sole.

Contro: Non può essere utilizzato al posto della maschera.

Il balsamo istantaneo Bio Point è un bifasico senza risciacquo, in grado di nutrire in profondità la fibra capillare, nonché di districare i capelli. Ha un pH eudermico e una formulazione con cinque azioni: può essere utilizzato con frequenza; dona consistenza ai capelli; restituisce loro la luminosità naturale; è idratante e fortificante, grazie all'olio di Moringa; è districante e ammorbidente.

Come applicare correttamente il balsamo

Per ottenere maggiori benefici, bisogna applicare correttamente il balsamo ogni volta che laviamo i capelli. Dopo aver fatto due passate di shampoo, bisognerà applicare il balsamo districante su tutte le lunghezze, massaggiando bene le punte per consentire al nostro capello di assorbire il prodotto. Per chi tende ad avere una cute grassa, si sconsiglia di applicare alla radice il balsamo per capelli, così da non appesantire ulteriormente il cuoio capelluto. Dopo aver rispettato i 2-3 minuti di posa, sarà possibile andare a risciacquare i capelli profondamente, per rimuovere il prodotto in eccesso. Nel caso di prodotti senza risciacquo, invece, si potrà procedere direttamente con l'asciugatura. Un piccolo escamotage per chi ha capelli molto sottili e poco voluminosi, potrebbe essere quello di applicare il balsamo prima dello shampoo. In questo modo si otterrà una chioma comunque morbida, ma più voluminosa.

Qual è la differenza tra un balsamo per capelli e una maschera?

Balsamo e maschera sono prodotti differenti, ma che non possono mancare nella nostra haircare routine. Il balsamo può essere utilizzato a ogni lavaggio di capelli per nutrire le punte e districare bene le lunghezze. La maschera, invece, va lasciata in posa ed è un trattamento in grado di penetrare in profondità e di svolgere un'azione ristrutturante più accurata. Va usata periodicamente, a seconda della tipologia di trattamento. In questo caso si tratta di un prodotto i cui effetti saranno ben visibili nel lungo periodo.

Come scegliere un balsamo per capelli

Per individuare il prodotto più efficace per noi, dobbiamo prendere in considerazioni alcuni fattori quali il tipo di capello, gli ingredienti e la tipologia di balsamo. In questo modo riusciremo a individuare il conditioner che meglio risponda alle nostre esigenze.

Tipo di capello

Prima di procedere con l'acquisto del balsamo, è necessario comprendere la tipologia del nostro capello, per poter individuare il prodotto migliore per noi.

Per capelli secchi è necessario utilizzare balsamo nutrienti e idratanti, in grado di dare nuova vita alle lunghezze.Per capelli fini è consigliabile l'uso di balsamo volumizzanti e rafforzanti.Per capelli sfibrati bisogna optare per balsamo ricostituenti, in grado di rivitalizzare e proteggere il capello.Per capelli colorati si consigliano balsamo nutrienti e ricostituenti, in grado di idratare e proteggere capelli trattati.Per capelli grassi sulla cute e secchi sulle punte è preferibile utilizzare balsamo idratanti solo sulle lunghezze, in modo da idratarle senza andare ad appesantire la cute.Ingredienti e formulazione

Quando compriamo un balsamo per capelli, dobbiamo guardare all'Inci del prodotto, ovvero alla sua formulazione. Si consigliano generalmente sostanze certificate, meglio se ricavate da ingredienti naturali e bisogna evitare quei prodotti che, invece, contengono petrolati, siliconi e conservanti, che possono danneggiare il capello e impedirne una corretta traspirazione.

Tipologia di balsamo

In commercio sono le tipologie di balsamo disponibili sono diverse, in grado di rispondere a determinate esigenze.

Il balsamo classico va applicato sulle lunghezze, dopo lo shampoo e richiede un accurato risciacquo.Il balsamo leave in, invece, va lasciato in posa sulle punte per alcuni minuti e non va risciacquato. Dopo averlo applicato, si può procedere direttamente con l'asciugatura.Alcuni considerano i balsamo da applicare prima del lavaggio una tipologia a sé, in realtà si tratta di prodotti classici che possono essere stesi sulle lunghezze prima di effettuare lo shampoo. Si tratta di una tecnica valida soprattutto per chi ha capelli lisci e sottili e per proteggere i capelli stessi dallo sfregamento del lavaggio.

