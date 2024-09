Tendenze capelli per l’Autunno/Inverno 2024-25: è il momento di scalature e colori naturali

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Alberta Ferretti, Primavera/Estate 2024-25

Il ritorno dalle vacanze, la fine delle ferie, l'arrivo dell'autunno: un cambio hair look può essere la ventata di novità perfetta per ritrovare un po' di carica ed energia, dopo aver detto arrivederci all'estate. Davide Diodovich, Davines Ambassador e Key Hairstylist delle recenti sfilati di Federico Cina e Genny (alla Milano Fashion Week), ha illustrato a Fanpage.it quali sono le tendenze capelli del momento, da cui prendere spunto per l'Autunno/Inverno 2024-25. Pixie cut, mullet, bixie cut, butterfly cut e caschetto sono i tagli alla moda, mentre sul fronte dei colori vincono quelli naturali, senza eccessi e "colpi di testa" stravaganti.

I tagli capelli per l'autunno

Dal pixie cut, al mullet, al bixie cut: i tagli corti spopolano nell'Autunno 2024. Su capelli medi protagoniste le scalature: dal butterfly cut all'intramontabile bob fino al soft midi. Lo ha confermato anche Davide Diodovich: "Protagonisti gli scalati che donano armonia a carré o lunghezze dai tratti che rimandano agli anni '90, proprio come i tagli corti irregolari e spettinati. Sempre presente la frangia, lunga o corta, perfetta per incorniciare e dare risalto al viso".

Instagram @davidediodovich

Quali sono i colori di tendenza: ritorno al naturale

"C’è un grande ritorno al naturale, colori sfumati in modo dolce, i biondi cercano luminosità e pienezza. I castani e i rossi raggiungono maggiori profondità, così da avere teste più eleganti e pulite. Più il capello raggiunge la massima qualità più risulta luminoso e setoso, questo è uno dei principali obiettivi" ha commentato Davide Diodovich. Sì quindi a chiome setose e morbide, con colori naturali ben esaltati nelle loro sfumature, senza eccessi o azzardi cromatici stravaganti. Solitamente l'estate è la stagione in cui si tende a schiarire i capelli, ma l'avanzare del freddo non deve spingere necessariamente verso nuance scure, quelle tradizionalmente collegate all'autunno e all'inverno. Anche l'esperto ha chiarito: "Non è necessario scurire, sicuramente le tendenze attuali ci invitano a mantenere tonalità più naturali e di cercare meno eccessi, quindi no schiariture eccessivamente forti e puntare maggiormente sulla pienezza del colore e sulla qualità".

Instagram @davidediodovich

Come proteggere i capelli

Una corretta haircare può essere la strada giusta per mantenere la chioma in salute e quindi più bella. Dai prodotti che aiutano a mantenere vivo il colore senza opacizzarlo ai termoprotettori per l'asciugatura fino alle maschere idratanti: c'è l'imbarazzo della scelta. Sicuramente l'idratazione, soprattuto d'inverno, è un fronte importante, per la pelle così come per i capelli. A tal proposito Davide Diodovich ha consigliato: "Il cambiamento di temperatura mette sempre a dura prova pelle e capelli, per questo è sempre importante apportare idratazione e ristrutturazione appena tornati dal mare, così da ricostruire il capello sensibilizzato da sole, mare e temperature alte. Riqualificare le squame del capello ed idratare per mantenere la giusta elasticità: per questi importanti passaggi consiglio trattamenti come il gloss rigorosamente senza ammoniaca, così da poter creare una protezione esterna al capello, capace di idratare tramite l’olio d’oliva (apporta fino al 70%di idratazione in più). Con la costanza si riescono a sigillare le squame del capello, così da ottenere una vera e propria protezione".