Tagli capelli medi, le tendenze per l'Autunno/Inverno 2024-25: 4 look per essere alla moda Soft midi, butterfly cut, bob, chiome bouffant: sono le tendenze per capelli medi dell'Autuno/Inverno 2024-25. Ecco come essere alla moda in questa stagione.

A cura di Giusy Dente

Emma Stone

Capelli lunghi o capelli corti? Il giusto compromesso per gli indecisi, per chi vuole cambiare look ma senza stravolgerlo, per chi è fan delle acconciature che richiedono poca manutenzione, è certamente il taglio medio. Questa tipologia di taglio si adatta particolarmente bene ai capelli fini: riescono a essere valorizzati giocando con le scalature per ottenere volume, che è la nota dolente quando si parla di capelli sottili e poco corposi, che hanno quindi bisogno di movimento e profondità. Il taglio medio è molto versatile: mosso o effetto seta, con o senza frangia, con riga centrale o laterale, simmetrico o asimmetrico. Insomma, si può gestire in modi diversi a seconda del gusto personale, delle esigenze, della forma del viso. Per l'Autunno/Inverno 2024-25 i più in voga sono: soft midi, butterfly cut, bob, chiome bouffant.

Alberta Ferretti Autunno/Inverno 2024-25

Il soft midi: scalature dolci per capelli medi

Il soft midi è un'acconciatura per capelli medi perfetta per dare più corpo alla chioma. Il taglio gioca con sfilature e scalature morbide, che valorizzano i lineamenti del viso, lo addolciscono, andando così a valorizzarlo (sfruttando fronte, zigomi, mento). È l'ideale su capelli fini, proprio perché non c'è il rischio di appesantire la chioma, che anzi ha un effetto finale molto movimentato. Volendo lo si può declinare anche in chiave più messy, per i fan del look apparentemente disordinato e scomposto.

Chiara Francini

Butterfly cut per un look di tendenza

Il butterfly cut si è diffuso anche tra i capelli lunghi e corti, non solo medi. A differenza del soft midi, in questo le scalature sono più accentuate ed evidenti, quindi il look finale risulta essere di maggiore impatto, ma comunicando comunque molta leggerezza. La scalatura a farfalla dona un effetto molto dinamico e sono proprio le scalature accentuate a rendere tutto molto arioso. È come se la chioma fosse sempre baciata dal vento, mossa delicatamente. Le punte, infatti, sono sempre rivolte all'insù e modellato verso l'esterno, l'esatto opposto dell'effetto silk estremamente liscio che si ottiene invece con la piastra. A seconda delle preferenze si possono scalare i capelli in modo più o meno vistoso, per modulare l'effetto.

Emily Blunt

Il bob, evergreen in fatto di tendenze

Il taglio davvero intramontabile, che di anno in anno non passa mai di moda e continua a sfilare anche sulle passerelle, è il bob, che ha conquistato anche tantissime celebrity. È il re dei tagli medi, che mette tutti d'accordo: facile da gestire, con tante varianti, modulabile su tutti i visi. Dal classico caschetto con punte rivolge all'ingiù a quello asimmetrico più corto dietro, dal bob in stile diva voluminoso e mosso a quello effetto bagnato: c'è l'imbarazzo della scelta.

Emma Stone

Le chiome bouffant, capelli effetto nuvola

L'effetto bouffant o effetto nuvola, come suggerisce il nome è caratterizzato da una chioma leggera e voluminosa. È un hair look che richiama subito alla memoria le acconciature delle grandi dive del passato, che erano solite sfoggiare questa chioma così glamour e sofisticata, resa ancora di più tale dall'impiego di strategiche cotonature realizzate per enfatizzare ancora di più l'effetto volume finale. Perfetto su capelli medi, l'effetto nuvola è l'opzione ideale per cerimonie e occasioni speciali, perché conferisce un aspetto chic e bon-ton.

Scarlett Johansson