video suggerito

Tagli di capelli per donne over 50: le idee alla moda per l’Autunno/Inverno 2024-25 Dal bob al caschetto ai tagli corti sbarazzini: ecco cosa suggeriscono i trend Autunno/Inverno 2024-25 alle donne over 50 che cercano un’acconciatura alla moda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sharon Stone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Autunno/Inverno 2024-25 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le passerelle Autunno/Inverno 2024-25 hanno decretato il ritorno a capelli in colori naturali, che hanno quasi del tutto preso il posto delle nuance più stravaganti ed eccentriche. Niente eccessi, dunque, per lo meno sul fronte cromatico. Per quanto riguarda i tagli, sono le scalature le assolute protagoniste, su ogni tipo di chioma, da quelle lisce a quelle ricce: dalle frange irregolari ai dettagli asimmetrici, vale tutto, purché ci sia movimento, purché si vada a incorniciare il viso valorizzandolo al meglio nelle sue forme. Per le over 50 sono i tagli corti che vanno per la maggiore: ne è grande fan Sharon Stone. Ma per le fan dei tagli medio-lunghi i riferimenti restano quelli intramontabili: il caschetto e il bob sono due evergreen. Sono le acconciature più amate anche dalle celebrity: basti pensare a Jennifer Aniston, Charlize Theron, ma anche alla "nostra" Monica Bellucci col suo sofisticato caschetto.

Il taglio corto over 50 per essere alla moda

Sharon Stone e Jamie Lee Curtis sono due grandi fan dei capelli corti. Le due attrici hanno scelto due varianti diverse. Il pixie cut della prima è reso glamour dall'effetto bagnato: è solita infatti tirare indietro la chioma, un effetto wet di grande tendenza, perfetto soprattutto per le occasioni più importanti. La seconda, invece, che ha scelto anche i lasciare ingrigire i capelli, punta sempre su qualcosa di più sbarazzino: il suo "taglio da folletto" classico prevede capelli più lunghi sulla sommità del capo più corti sulla nuca e di lato, con poche ciocche lasciate libere sulla fronte.

Sharon Stone

Tagli medi, le idee over 50 che ringiovaniscono

I tagli medi, oltre a essere pratici da gestire, hanno il vantaggio di potersi adattare bene a ogni forma del viso, anche quelli più maturi, senza appesantirli. Col giusto movimento e giocando con delle linee più moderne si può ottenere un risultato estremamente naturale, nulla di artefatto o troppo costruito, che tenga sì la chioma un po' più libera e fluente rispetto al pixie cut, ma andando comunque a dare un po' di freschezza, valorizzando la bellezza naturale del volto. Quindi sì al caschetto e al bob, con o senza frangia.

Jamie Lee Curtis

Il bob intramontabile

Il bob è il re delle passerelle, versatile e raffinato, una certezza di stagione in stagione, adatto a ogni età. Può essere portato con o senza frangia, si può optare per un taglio pari o scalato, con riga centrale o laterale, si può giocare con un'asimmetria posteriore se si vuole osare un po' di più e risultare super trendy.

Viola Davis

Il caschetto medio per non rinunciare alle lunghezze

Il caschetto medio resta l'opzione più gettonata per chi non se la sente di osare con un taglio corto, ma al tempo stesso vuole dire addio alla chioma troppo lunga, magari perché alla ricerca di praticità, di un tocco più fresco e giovanile. Cate Blanchett è il perfetto esempio di come questo taglio sia versatile, perfetto sia in versione silk ed extra liscia che portato leggermente mosso sulle lunghezze.

Cate Blanchett

Il caschetto liscio, evergreen ed elegante

Il caschetto liscio è un evergreen, sinonimo di eleganza. Questa acconciatura non passa mai di moda e ha contribuito al suo successo tra le over 50 il fatto che l'abbia scelto un idolo come Jennifer Aniston. È perfetto se si vuole essere sempre a posto, raffinate e sofisticate: essenziale è lavorare per scongiurare l'effetto crespo, così da avere una messa in piega ordinata e curata.

Jennifer Aniston