Re Carlo ha acquistato una nuova casa: vale 3 milioni ed è un dolce regalo per Camilla Re Carlo III ha acquistato una nuova casa, è immersa nel verde e vale 3 milioni di sterline. Il dettaglio che non può passare inosservato? È un dolce regalo per Camilla. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Re Carlo III e Camilla si sono sposati nel 2005 ma l'inizio della loro storia d'amore risale a molto prima, ovvero a quando l'allora principe era sposato con la compianta Lady Diana. Sebbene in passato la relazione (cominciata in modo clandestino) non venisse vista di buon occhio né dai Royal, né dai sudditi, oggi i due sovrani sono riusciti a lasciarsi il passato alle spalle, guadagnando il totale consenso dell'opinione pubblica. Come hanno fatto? Si sono mostrati sempre uniti e affiatati, a prova del fatto che continuano a essere innamoratissimi come il primo giorno. A confermarlo è il dolce (e oneroso) regalo che Carlo ha appena fatto alla consorte: ecco di cosa si tratta.

Il regalo di Carlo a Camilla

Era il 1996 quando Camilla, appena dopo il divorzio dal marito Andrew Parker Bowles, acquistò Ray Mill House, una casa a Reybridge, vicino a Lacock. Pagata 850.000 sterline, divenne la sua residenza prediletta, dove amava rifugiarsi quando voleva fuggire dal caos cittadino. Oggi, nonostante sia regina e viva stabilmente a Clarence House, è ancora proprietaria di quell'abitazione e sembra non avere alcuna intenzione di venderla. Carlo, cosciente del fatto che sua moglie ama quell'appezzamento di terreno immerso nella natura, ha dunque pensato bene di farle un regalo speciale (forse anche in vista dei 20 anni di matrimonio che i due festeggeranno quest'anno).

Perché Carlo ha acquistato una nuova casa in campagna

Re Carlo ha acquistato una nuova casa accanto a quella di proprietà di Camilla a Reybridge, pagandola ben 3 milioni di sterline. Naturalmente ha usato fondi privati e non pubblici ma, trattandosi di una cifra decisamente elevata, non può passare inosservata. Il motivo per cui è stato disposto a spendere tanto? Intende preservare la riservatezza e la tranquillità del luogo per amore della sua consorte. Il sovrano, infatti, temeva che i potenziali futuri vicini di casa potessero trasformare la tenuta in una location per matrimoni, facendo perdere al luogo la sua naturale privacy e mettendo a rischio la sicurezza di Camilla. Insomma, Carlo è un uomo d'oro e a quanto pare sarebbe disposto a fare davvero di tutto per la moglie che ama da oltre 20 anni.