La regina Camilla ha un nuovo anello: qual è il suo dolce significato simbolico

La regina Camilla è tra le personalità più in vista della Royal Family britannica, tanto da destare sempre un certo scalpore ogni volta che appare in pubblico. Negli ultimi tempi ha partecipato a diversi eventi di Natale e in tutte le occasioni ha sempre sfoggiato un nuovo anello "misterioso". Si tratta di un gioiello che sfoggia al mignolo della mano sinistra, per la precisione accanto all'anello di fidanzamento regalatole da Carlo e la cosa particolare è che nasconderebbe un significato simbolico molto particolare.

L'accessorio coordinato a re Carlo III

In quanti hanno notato il nuovo anello "da mignolo" indossato dalla regina Camilla? Ha iniziato a indossarlo a febbraio 2025 e fin dal primo momento ha destato non poche curiosità tra gli appassionati del genere. Si tratta di una fedina d'oro composta da piccoli cerchi, arricchita da un grosso diamante centrale rettangolare. Secondo gli esperti, farebbe parte della collezione reale ma al momento non se ne conoscono molti dettagli. La cosa certa è che la sovrana non avrebbe scelto il prezioso per caso, anzi, lo avrebbe voluto fortemente per avere qualcosa che la accomunasse ancora di più al marito Carlo, che da oltre 50 anni porta il "signet ring" al mignolo sinistro.

La regina Camilla col nuovo anello simbolico

Il dolce omaggio al principe Filippo

Cos'è il signet ring? Un anello da mignolo tradizionale, solitamente decorato con uno stemma di famiglia, proprio come quello di re Carlo III. Il suo è un cimelio di famiglia con lo stemma del principe del Galles, simbolo che continua a indossare nonostante il titolo sia passato a William. Quello di Camilla, invece, è completamente in oro, composto da 7 placche circolari, ognuna delle quali incisa con simboli antichi e decorata con uno scudo sul davanti, nonché da alcuni simboli della Grecia antica, da una barca a una lira, fino ad arrivare a un'anfora (riferimento alle isole Ionie, in passato protettorato britannico). Stando a quanto studiato dagli esperti, sarebbe appartenuto al compianto principe Filippo, le cui origini sono proprio greche. Ricevuto in eredità dal re, quest'ultimo avrebbe pensato bene di regalarlo a Camilla, visto il suo rapporto profondo con il suocero.

Leggi anche La tiara di diamanti indossata dalla regina Camilla alla cena di Stato è un omaggio a Elisabetta II