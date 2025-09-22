Kate Middleton ha un nuovo anello: qual è il significato simbolico della fedina di diamanti

Avete notato che Kate Middleton ha un nuovo anello e che ora sfoggia una combinazione di 5 preziosi all’anulare sinistro? Ecco tutti i dettagli del gioiello.

Kate Middleton è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo la pausa estiva: nonostante avesse in precedenza dichiarato di voler ridurre all'osso gli eventi ufficiali, in realtà sta apparendo spesso in pubblico, sfoggiando un nuovo colore di capelli e spaziando tra outfit comodi e look principeschi fatti di ricami e tiare. Il dettaglio che forse solo in pochi hanno notato è che all'anulare sinistro indossa un nuovo anello di diamanti: ecco qual è il suo significato simbolico.

Com'è fatto il nuovo anello di Kate Middleton

Chi non è rimasto incantato di fronte l'anello di fidanzamento di Kate Middleton, quello con zaffiro da 12 carati che il principe William aveva ereditato dalla mamma Diana? Negli anni la principessa lo ha spesso abbinato ad altri preziosi (sfoggiati sempre all'anulare sinistro) ma solo di recente sembra aver trovato la "combinazione" definitiva. Fin dai funerali della Duchessa del Kent ha indossato una nuova fedina, per la precisione un modello in oro bianco tempestato di piccoli diamanti. Al momento Kate non ha ancora raccontato la storia del gioiello ma, stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di un regalo del marito in occasione del 14esimo anniversario di matrimonio, celebrato il 29 aprile 2025.

La combinazione di anelli di Kate Middleton

Kate Middleton ha 5 anelli "preferiti"

La principessa del Galles non ha rinunciato agli altri anelli diventati ormai i suoi preferiti, ha semplicemente aggiunto la fedina di diamanti, dando vita a una combinazione di cinque pezzi. Oltre al famoso zaffiro, ha anche la fede nuziale in oro disegnata da lei e dal marito e realizzata da Wartski (fu un regalo post-fidanzamento di Elisabetta II) e l'anello di oro bianchi e diamanti di Annoushka, ricevuto in dono da William dopo la nascita del principe George. L'ultimo arrivato prima della nuova fedina è un modello con gemme scure e diamanti, indossato per la prima volta quando è tornata in pubblico per annunciare la fine delle chemio (anche in questo caso probabilmente si tratta di un regalo di William).

Leggi anche Kate Middleton incantevole vestita di pizzo: alla cena di Stato indossa la tiara preferita di lady Diana