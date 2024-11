Quanto guadagna re Carlo III e perché viene esentato dal pagamento delle tasse

video suggerito

La Royal Family inglese è da sempre molto in vista e non sorprende che siano moltissimi coloro che vanno costantemente alla ricerca di indiscrezioni inedite e particolari su tutti i suoi membri. Si conosce tutto, ormai, sulle abitudini di corte, sulle rigide regole dell'etichetta e sugli appuntamenti istituzionali in giro per il mondo del re e degli eredi al trono, ma in quanti sanno quanto guadagna il sovrano? A rivelarlo è stata un'inchiesta condotta da Channel 4 in collaborazione con il The Sunday Times dal titolo The King, The Prince and their Secret Millions: ecco a quanto ammonterebbe il patrimonio di Carlo III.

Da dove provengono i guadagni dei Royals

Che i membri della Royal Family britannica possedessero un patrimonio da capogiro non è una novità, ma la cosa che nessuno sa è che i loro guadagni aumentano anno dopo anno, il motivo? I Ducati vantano introiti da milioni di sterline annui grazie ai terreni di proprietà dei Windsor, dati in concessione sia ad aziende private che al settore pubblico. Addirittura su quei territori vengono chieste delle somme da pagare anche per attraversare i fiumi, per scaricare le merci, per far passare cavi, dunque è chiaro che le entrate nelle casse reali sono decisamente importanti. Le cifre guadagnate, inoltre, non vengono tassate grazie a un accordo con il Ministero del Tesoro che esenta tutti i Royals da questo dovere.

Come spende i suoi guadagno Carlo III

Re Carlo III possiede il Ducato di Lancaster che, stando ai dati scoperti dall'inchiesta, solo nel 2023 gli avrebbe permesso di guadagnare 35 milioni di sterline (molto di più di William che col suo Ducato di Cornovaglia ne avrebbe ottenuti "solo" 30). Come spende questi introiti il sovrano? A quanto pare finanzierebbe le sue attività benefiche e private, anche se preferisce mantenere un certo riserbo sulla questione (probabilmente proprio perché le tasse pagate su queste cifre sono poche o nulla). Insomma, re Carlo III, così come anche tutti i membri di casa Windsor, possiede un vero e proprio impero economico ed è con queste entrate che riesce a finanziare ogni tipo di sua necessità privata.