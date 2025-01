video suggerito

Chi sono i membri più ricchi della Royal Family e quanto guadagnano ogni anno Chi sono i membri più ricchi della Royal Family e a quanto ammonta il loro patrimonio? Ecco la classifica ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Royal Family britannica è tra le più amate e influenti al mondo, tanto che ogni giorno emergono indiscrezioni più o meno veritiere che riguardano i suoi membri. Se ormai si sa praticamente tutto sulle abitudini di corte e sulle apparizioni pubbliche, le informazioni diventano un tantino più "sfocate" quando si parla di patrimonio. È ormai risaputo che la monarchia venga finanziata dallo Sovereign Grant, un fondo pubblico che raccoglie i guadagni della corona, ma a quale rappresentante di casa Windsor vanno la maggior parte dei guadagni? Il DailyMail, il magazine inglese che da sempre condivide un legame speciale con le "teste coronate", ha stilato una classifica ad hoc: ecco il risultato.

Chi è il più ricco della Royal Family

La classifica del DailyMail ha svelato non solo chi sono i reali più ricchi ma anche il patrimonio netto dell'intera famiglia. Sommando gli introiti annuali e il valore dei gioielli della corona (che si aggirerebbe tra i 3 e i 6 miliardi di sterline), si raggiungerebbe una cifra pari a 28 miliardi di sterline. Come viene suddiviso con più precisione questo patrimonio? A detenere il primato col suo conto in banca non è re Carlo III. Sebbene abbia ereditato 370 milioni di sterline da Elisabetta II (senza pagare neppure le imposte di successione), al momento il sovrano avrebbe "solo" 900 milioni di sterline, cifra decisamente inferiore rispetto al miliardo di sterline del principe William, il più ricco tra i Royals. Al terzo posto si classifica la principessa Anna con un patrimonio di 50 milioni di sterline.

I Royals "insospettabili" in classifica

A seguire in lista ci sono dei nomi "insospettabili", dal cugino di Elisabetta II, il principe Michele del Kent con 31,5 milioni di sterline, a David Armstrong-Jones, il figlio della principessa Margaret con una ricchezza che si aggira tra i 19,7 e i 30,7 milioni di sterline. La figlia della principessa Margaret, Lady Sarah Chatto, e Mike Tandall, marito di Zara Philipps hanno un patrimonio di 15,6 milioni di sterline, mentre Peter Philipps, banchiere presso la Royal Bank of Scotland a Edimburgo vanta tra i 12,6 e i 19,7 milioni di sterline sul conto in banca. Cosa dire, invece, di Kate Middleton? Il suo patrimonio non sarebbe particolarmente elevato, si aggirerebbe tra i 5,7 e gli 8,1 milioni di sterline, cifra decisamente inferiore rispetto ai 20 milioni di sterline posseduti da Harry e Meghan. 5 milioni per il principe Andrea, 3,9 milioni per Marie Christine, la maglie del principe Michele di Kent: a chiudere la classifica con i loro 3,5 milioni sono Beatrice ed Eugenie di York.