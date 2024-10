video suggerito

È polemica sui regali reali: dai diamanti da 500mila euro di Meghan ai doni di nozze di William e Kate La Royal Family inglese non sta rendendo pubblica la lista dei regali ricevuti a corte da oltre 4 anni e la cosa sta scatenando moltissime polemiche tra i sudditi. Ecco alcuni dei doni di provenienza controversa che nell’ultimo decennio hanno fatto non poco discutere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family britannica è tornata a far parlare di sé ma questa volta le apparizioni pubbliche dei suoi membri non c'entrano nulla: sono stati i regali ufficiali ricevuti negli ultimi 4 anni a essere finiti al centro delle critiche. Il motivo di questa polemica? I sudditi vogliono chiarezza sulle entrate a corte, soprattutto dopo lo scandalo che ha coinvolto una fondazione benefica di Carlo III, accusata di aver concesso onorificenze in cambio di denaro. Sebbene i Windsor siano tenuti a dichiarare ogni anno tutti i doni pervenuti a palazzo, questo elenco manca dal 2020: ecco cosa sa accadendo a Buckingham Palace.

Perché i Windsor devono rendere pubblica la lista dei regali ricevuti

I regali ufficiali ricevuti dai Windsor sono quelli legati a doveri istituzionali oppure ad aziende che li conoscono personalmente, dunque sono una proprietà dell'intera famiglia e non dei suoi singoli membri. Dopo uno scandalo che aveva coinvolto Camilla nel 2006 (all'epoca i Royals provarono a nascondere l'origine di alcuni sontuosi gioielli ricevuti dai reali sauditi), l'ufficio stampa di Buckingham Palace ha cominciato a rendere nota la lista annuale di doni ricevuti. Negli ultimi 4 anni, però, non è stato stilato alcun elenco e le ragioni addotte dai portavoce di corte sono state le più svariate, dall'arrivo della pandemia alla morte di Elisabetta II, fino ad arrivare all'organizzazione dell'incoronazione e alla malattia di Carlo III e di Kate Middleton. I sudditi, però, stanno cominciando a considerare la cosa sospetta, visto che alcuni gioielli e monili reali sembrebbero avere origini controverse.

Gli orecchini di Meghan al centro delle polemiche

Tra i regali ricevuti dai Royals più discussi ci sono degli orecchini di diamanti da 500.000 euro che Meghan Markle indossò per la prima durante un banchetto alle Fiji del 2018. Si trattava di un regalo di nozze del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che proprio in quello stesso anno fu accusato di aver ordinato l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. La loro provenienza venne rivelata solo nel 2021 poco prima dell'intervista shock rilasciata a Oprah Winfrey, fino ad allora Buckingham Palace comunicò che i gioielli erano in prestito.

I regali reali di provenienza controversa

Non si sa nulla neppure sui regali di nozze di William e Kate. I due non hanno mai reso noti i doni del matrimonio (a differenza dei predecessori Elisabetta II e Philip Mountbatten che addirittura esposero al pubblico gli oltre 2.500 articoli ricevuti durante il loro grande giorno). Anche la Duchessa di Edimburgo Sophie in passato finì al centro delle critiche per aver indossato una parure di gioielli regalatale dal re del Bahrein (accusato di violazione dei diritti umani). Ora i sudditi vanno alla ricerca di chiarezza sulla questione ma Buckingham Palace ha risposto solo che gli elenchi dei regali saranno pubblicati "a tempo debito".