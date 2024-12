Perché le Royals inglesi alla cena di Stato hanno indossato il fiocco col ritratto di re Carlo III

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La monarchia inglese ha accolto l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e la moglie, organizzando una serie di eventi di benvenuto per rendere la sua permanenza in Gran Bretagna il più piacevole possibile. Ieri mattina c'è stata una cerimonia ufficiale (alla quale ha partecipato anche Kate Middleton, tornata in pubblico con un look "simbolico"), mentre in serata si è tenuto il tradizionale banchetto di Stato tra le mura di Buckingham Palace. Sebbene la principessa del Galles abbia preferito disertare, così da non affaticarsi troppo dopo la malattia, le altre donne "coronate" di casa Windsor erano presenti e la cosa particolare è che hanno sfoggiato tutte un fiocco col ritratto di re Carlo III.

Le reali che hanno indossato la spilla a fiocco

I banchetti di Stato sono tra gli eventi istituzionali più attesi dell'anno dalla monarchia britannica e non sorprende che, tra ospiti rinomati, look da gala e preziose corone della collezione reale, riescano sempre ad attirare le attenzioni dei media internazionali. A suscitare la curiosità dei sudditi sono state soprattutto le donne di casa Windsor, dalla regina Camilla col suo splendido abito di velluto rosso alla principessa Anna in color panna, fino ad arrivare alla Duchessa Sophie di Edimburgo (che ha ufficialmente "preso il posto" di Meghan Markle come working royal) e a Birgitte Eva van Deurs, Duchessa di Gloucester. Il dettaglio che le ha accomunate? Hanno tutte completato il look con una spilla a forma di maxi fiocco con al centro il ritratto di re Carlo III (e l'hanno affiancata a una seconda identica ma con l'immagine di Elisabetta II).

Il fiocco col ritratto di re Carlo III

Il significato simbolico della spilla col ritratto del re

La spilla a fiocco delle Royals inglesi al banchetto di Stato è il simbolo della loro appartenenza all'Ordine della famiglia reale di Carlo III . L'insegna consiste nel ritratto del sovrano circondato da una cornice diamantata, il tutto sormontato da una corona scintillante. Come va indossata la spilla? Stando al protocollo di corte, le dame e le nobildonne che appartengono all'Ordine devono portarla sulla spalla sinistra durante gli eventi formali serali e possono abbinarla alla fascia di un altro Ordine cavalleresco. I diversi colori dei nastri fanno riferimento ai differenti Ordini, ad esempio Giorgio IV scelse una fascia bianca come la regina Vittoria ed Elisabetta II optò per un nastro giallo. Insomma, i reali inglesi non lasciano nulla al caso quando si parla di look: ogni singolo accessorio, gioiello e dettaglio nasconde un profondo significato simbolico.

I Royals al banchetto di Stato