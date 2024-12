video suggerito

Camilla al banchetto di Stato con la tiara “russa”: conta oltre 400 diamanti e può diventare collana La regina Camilla ha partecipato al banchetto di Stato che si è tenuto ieri sera a Buckingham Palace in onore dell’emiro del Qatar. Per l’occasione ha sfoggiato un look da gala arricchito da una preziosa tiara di ispirazione russa: ecco la storia del gioiello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ieri sera Buckingham Palace ha ospitato un evento speciale: un banchetto di Stato in onore dell'emiro del Qatar appena arrivato nel Regno Unito. Se in mattinata quest'ultimo era stato accolto con una cerimonia ufficiale alla quale aveva presentato anche Kate Middleton, tornata in pubblico con un outfit bordeaux dal significato simbolico, nelle ore successive è stato ospitato tra le mura del palazzo reale. A dargli il benvenuto in quest'occasione è stata la regina Camilla che, dopo aver disertato l'appuntamento diurno, è stata lieta di partecipare alla cena con uno dei suoi più eleganti look da gala. Come da tradizione, non ha rinunciato alla tiara: ecco la storia della scintillante corona russa che ha indossato.

La regina Camilla in velluto rosso al banchetto di Stato

Re Carlo e Camilla hanno ospitato lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e la moglie a Buckingham Palace per un tradizionale banchetto di Stato. La regina, in particolare, è riuscita letteralmente a brillare col suo look da gala. Complice il Natale alle porte, ha puntato sul velluto rosso con un lungo abito di Fiona Clare, una delle sue stiliste preferite, e ha completato il tutto con due diversi e preziosissimi gioielli della collezione reale. La collana con i diamanti "a cascata" scelta per arricchire la scollatura appartenne alla defunta regina Elisabetta II, mentre la tiara brillante si chiama Kokoshnik, è di ispirazione russa ma appartiene ai Royals inglesi da 3 generazioni e nasconde una storia molto particolare.

Camilla in Fiona Clare al banchetto di Stato

Com'è nata la tiara Kokoshnik

La tiara Kokoshnik fu creata a metà ‘800 dal gioielliere inglese Garrand per la regina Alexandra, la principessa danese che sposò re Edoardo VII, diventato successivamente re inglese. Da sempre appassionata di diamanti, perle e pietre preziose, venne omaggiata con una corona capace di riflettere il suo status reale, la famosa tiara Kokoshnik. A idearla fu la regina in persona, che pensò bene di chiedere al gioielliere reale di replicare in versione preziosa un tradizionale copricapo contadino russo. Formata da 61 barre verticali realizzate con oltre 400 diamanti incastonati, la particolarità della coroncina sta nel fatto che può essere indossata anche come collana. Alla morte di Alexandra il diadema venne ereditato dalla famiglia reale inglese e fu indossato prima dalla regina Mary, poi da Elisabetta II, mantenendo intatta la sua bellezza nonostante il trascorrere del tempo.

Camilla indossa la tiara Kokoshnik