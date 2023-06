Quanto guadagna il principe William, svelato lo stipendio dell’erede al trono britannico Il report annuale emesso dal ducato della Cornovaglia ha reso noto il reddito del principe William per il 2023. L’erede al trono avrebbe già intascato circa 7 milioni di euro, una cifra che dovrebbe quadruplicarsi il prossimo anno.

A cura di Stefania Rocco

Nel consueto report annuale emesso dal ducato della Cornovaglia sono stati resi noti i redditi del principe del Galles William, futuro erede al trono britannico. Il primogenito del re Carlo e lady Diana avrebbe accumulato nel 2023 già 6 milioni di sterline, pari a circa 7 milioni di euro solo dal Duchy of Cornwall, l’azienda agricola e immobiliare ereditata dal padre dopo la sua ascesa al trono. Si tratta di un insieme complessi residenziali, terreni, aziende agricole, foreste, boschi e allevamenti che rendono William uno tra i più ricchi proprietari terrieri esistenti. Il Duchy of Cornwall è stato reso un'impresa di successo dal principe Carlo. Oggi ha un valore che si aggira intorno al miliardo di sterline e ha fruttato al principe un reddito notevole che per il 2024 sarebbe addirittura destinata a essere quadruplicato.

Quanto incasserà il principe William nel 2024

William, diventato duca di Cornovaglia alla morte della regina Elisabetta II, è entrato in possesso della proprietà fondiaria del ducato che, solo nel 2023, ha maturato profitti pari a 24 milioni di sterline. Si tratta di una cifra che il principe dovrebbe poter incassare per intero sotto forma di reddito privato ma che, solo per quest’anno, dovrà dividere con il padre Carlo, precedente duca di Cornovaglia. Il passaggio di proprietà è stato formalizzato, infatti, solo a metà anno. Per questo motivo, William dovrà “accontentarsi” di una cifra considerevolmente più bassa rispetto a quella che incasserà nel 2024.

Il patrimonio di William d’Inghilterra

I profitti prodotti dal ducato della Cornovaglia andranno ad arricchire il già consistente patrimonio dell’erede al trono britannico. William può contare su un patrimonio che ammonta a circa 40 milioni di sterline, una cifra che lo rende il membro di una famiglia reale più ricco al mondo, secondo solo al padre, re Carlo. Il primogenito del sovrano ha ereditato 19 milioni di sterline stanziati dalla regina Elisabetta e divisi a metà con il fratello Harry. A questa cifra si aggiungono 8 milioni di sterline provenienti da un fondo comunitario e circa 26 milioni ricevuti in eredità da lady Diana. Ai fondi vanno aggiunte le proprietà mobili e immobili tra gioielli, case, terreni e opere d’arte. Soldi che servono a finanziaria la vita pubblica e privata del principe, della moglie Kate Middleton e dei loro tre figli.