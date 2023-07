Finale Wimbledon Alcaraz – Djokovic, tutte le star presenti al torneo da Brad Pitt a William e Kate Parata di star alla finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Tra i volti noti presenti, i principi di Galles William e Kate Middleton, con i figli George e Charlotte, ma anche Brad Pitt, Daniel Craig, Lily James, Ariana Grande e tanti altri.

A cura di Daniela Seclì

La finale di Wimbledon si sta tenendo oggi, domenica 16 luglio. In campo a contendersi la vittoria del prestigioso torneo di tennis, i campioni Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ad assistere all'attesissimo evento sportivo, una parata di star. Vediamo quali volti noti si stanno godendo il torneo in prima fila, insieme ai principi di Galles William e Kate Middleton.

I principi di Galles a Wimbledon, William e Kate con i figli Charlotte e George

I principi di Galles hanno presenziato alla finale del torneo di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Kate Middleton ha optato per un raffinato vestito verde. Il marito William e il figlio George Alexander Louis, invece, erano elegantissimi in giacca e cravatta. La piccola Charlotte Elizabeth Diana, ha sfoggiato occhiali da sole e un vestitino azzurro a fiorellini. Grande assente, il figlio minore della coppia, Louis Arthur Charles. Vediamo, ora, le star che hanno seguito la finale del torneo di tennis di Wimbledon dagli spalti.

Le star alla finale tra Alcaraz e Djokovic, da Brad Pitt a Daniel Craig

Tra i volti noti avvistati durante la finale di Wimbledon tra Alcaraz e Djokovic, è spiccato Brad Pitt. L'attore è arrivato insieme al regista Guy Ritchie. Presenti anche Daniel Craig con Rachel Weisz. E poi Ariana Grande, seduta tra Jonathan Bailey e Andrew Garfield. Tra le star che hanno presenziato all'evento sportivo, anche la coppia composta da Tom Hiddleston e Zawe Ashton. Non è sfuggita neanche la presenza dell'attrice Emma Watson, in compagnia del fratello Alex. E ancora Poppy Delevingne, James Norton e Imogen Poots, Lily James e Laura Bailey. Tutti hanno assistito con interesse alla finale del torneo di Wimbledon, in attesa di scoprire chi riuscirà a portarsi a casa la vittoria tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.