Alcaraz messo a confronto con Federer, Nadal e Djokovic quando avevano 20 anni: è spaventoso Carlos Alcaraz a soli vent’anni ha già vinto due Slam ed è pure numero 1 al mondo. Alla loro età non erano riusciti a ottenere tali traguardi Djokovic e Federer, mentre Nadal all’età di Alcaraz era già un campione affermato.

A cura di Alessio Morra

Nelle ore che fanno seguito al successo a Wimbledon di Carlos Alcaraz in tanti si chiedono: ma nella storia del tennis fin dove arriverà? Quanti saranno gli Slam che riuscirà a vincere il tennista spagnolo? Intanto battendo Djokovic è diventato il terzo più giovane vincitore dei Championships. Ma facendo un paragone con i tre fenomeni che lo hanno preceduto e che hanno segnato una serie di epoche a che livello è Alcaraz?

Negli ultimi anni il tennis, come tutti gli sport in realtà, vede tra i protagonisti atleti non più giovanissimi. Sono cambiate tante cose e gli atleti sono molto più longevi rispetto a prima. Djokovic è ancora in corsa da protagonista assoluto e di anni ne ha 36. Nadal è in bacino di carenaggio, ma a 36 anni (cioè l'anno scorso) era ancora numero 2, Federer è arrivato fino a 40 anni da top ten.

Roger e Rafa dopo la finale del 2008, vinta da Nadal 9–7 al quinto set.

Considerato questo è parso normale negli ultimi anni vedere un ruolo minore per i tennisti più giovani, che a differenza degli anni '70 e '80 hanno fatto molta più fatica sia a emergere che ad arrivare fino ai vertici. Con Alcaraz le regole sono cambiate di nuovo. Nel 2022, a 19 anni, Carlos ha vinto il primo titolo Slam ed è diventato numero 1 al mondo, e chiudendo l'anno in quella posizione è diventato il più giovane a farlo in oltre cinquant'anni.

A vent'anni (e due mesi) Carlos Alcaraz ha già una bacheca stracolma. Alcaraz ha conquistato 12 titoli, inclusi due Slam: US Open e Wimbledon, ha disputato 15 finali ed è diventato lo scorso settembre numero 1 ATP. A verbale ci sono anche un titolo a Indian Wells, uno a Miami e due a Madrid. La scalata verso i record assoluti è appena iniziata.

D'altronde, come ha detto Djokovic, dopo la finale di Wimbledon, Alcaraz raccoglie il meglio suo di Federer e Nadal, al quale spesso è paragonato: "Molti parlando del suo gioco hanno detto che è composto da alcuni elementi di Roger, Rafa e miei. Io sono d'accordo con questo. Ha praticamente il meglio di tutti e tre. Non ho mai giocato con un giocatore come lui".

Djokovic e Federer si salutano dopo la finale del 2019, vinta 13–12 al 5° dal serbo.

Ma a che livello erano Nadal, Djokovic e Federer quando avevano vent'anni? Rafa Nadal, classe 1986, ventenne vinse per la seconda volta il Roland Garros, e poche settimane dopo disputò la sua prima finale di Wimbledon (che perse in 3 set con Federer). Lo spagnolo raggiunse come massimo la seconda posizione mondiale, ed era già il re incontrastato del rosso, con titoli pure a Monte Carlo e Roma.

L’abbraccio al momento della premiazione tra Alcaraz e Djokovic.

Quindi a livello Slam Alcaraz è pari a Nadal, ma in classifica ha fatto meglio. Il confronto però tra loro regge, non è così invece con Djokovic e Federer. Perché Re Roger ci ha messo del tempo per diventare Sua Maestà. Il primo Slam lo ha vinto, ovviamente, a Wimbledon correva l'anno 2003, lo svizzero stava per compiere 22 anni, pochi mesi dopo, a inizio 2004, divenne numero 1. Da lì partì il suo periodo d'oro.

Novak Djokovic ha dovuto faticare e non poco per scalare la vetta, d'altronde non aveva un giocatore da superare, ma due. Perché se Nadal si è fatto quasi tre anni da vice Federer, Djokovic ‘solo' nel 2011 a 24 anni è diventato il numero 1 della classifica ATP, ma il primo Slam Novak però lo ha conquistato nel 2008 agli Australian Open, quando aveva vent'anni e otto mesi. Il secondo Slam lo vinse sempre a Melbourne nel 2011.

Più rapidi di Alcaraz sono stati Boris Becker e Bjorn Borg. Il tedesco ha vinto Wimbledon nel 1985 a 17 anni e ha fatto il bis l'anno successivo, ma è diventato numero 1 per la prima volta nel 1991, quindi a 23 anni e passa. Mentre Borg il secondo Roland Garros lo ha vinto a 19 anni e a vent'anni ha trionfato a Wimbledon, ma è diventato numero 1 quando di anni ne aveva 21. Quindi considerando solo gli Slam alla sua età, meglio di lui avevano fatto solo quattro giocatori, l'altro è Mats Wilander, ma mettendo sul piatto Slam e ranking nessuno è a livello di Alcaraz.