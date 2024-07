video suggerito

Alcaraz-Djokovic a Wimbledon, orario e dove vedere la finale in TV e streaming: quando si gioca Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfideranno per la seconda volta consecutiva nella finale del torneo di Wimbledon, in programma alle ore 15. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic a distanza di un anno si ritrovano uno contro l'altro nella finale del torneo di Wimbledon. Un anno fa vinse lo spagnolo 6-4 al quinto set. Alcaraz vuole il bis e cercherà di vincere prima della ‘sua' Spagna che nella finale degli Europei di calcio sfida l'Inghilterra. Djokovic, alla decima finale, invece cercherà di eguagliare il record di Federer, campione otto volte a Wimbledon.Il serbo in semifinale ha sconfitto in tre set un fantastico Musetti. La finale inizierà alle ore 15 di oggi domenica 14 luglio e si potrà seguire in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Alcaraz-Djokovic, a che ora inizia e quando si gioca: orario e programma

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic scenderanno in campo oggi pomeriggio sul campo centrale dell'All England Club e disputeranno per il secondo anno consecutivo la finale del torneo di Wimbledon. Questo è l'incontro che chiuderà l'edizione 2024 del torneo di tennis più prestigioso al mondo. La finale inizierà alle ore 15 e si disputerà al meglio dei cinque set, facile prevedere una lunga battaglia tra due dei tennisti più forti al mondo, che in ogni caso resteranno dietro a Sinner nella classifica ATP.

Dove vedere Alcaraz-Djokovic a Wimbledon in TV e streaming

Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, e Novak Djokovic, numero 2, si sfideranno questo pomeriggio nella finale del torneo di Wimbledon, la seconda finale in assoluto per lo spagnolo, la decima per il serbo. Alcaraz-Djokovic si disputerà a partire dalle ore 15. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

Alcaraz-Djokovic, i precedenti

Nonostante negli ultimi anni hanno occupato abitualmente le prime posizioni della classifica mondiale, con Sinner nell'ultimo anno, Djokovic e Alcaraz si sono incontrati appena cinque volte. Il bilancio è favorevole al tennista serbo che conduce 3-2. Djokovic si è imposto sempre nel 2023: nelle semifinali del Roland Garros, nella meravigliosa e interminabile finale di Cincinnati e nella semifinale delle ATP Finals. Alcaraz invece ha vinto il primo confronto disputato a Madrid nel 2022 e soprattutto la finale di Wimbledon 2023, quando si impose 6-4 al quinto.