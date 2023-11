Djokovic in finale contro Sinner alle ATP Finals: il numero uno al mondo spazza via Alcaraz Sarà Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner nella finale delle ATP Finals di Torino: il serbo numero uno al mondo ha battuto due set a zero Carlos Alcaraz.

A cura di Paolo Fiorenza

Novak Djokovic ha onorato il suo ruolo di favorito nella seconda semifinale delle ATP Finals di Torino battendo seccamente due set a zero Carlos Alcaraz: 6-3/6-2 il risultato del match, durato un'ora e 30 minuti. La partita è stata decisa da un break nel primo set e due nel secondo, senza che mai il 20enne murciano desse l'impressione di poter farla girare a suo favore, a parte un breve momento in cui ha provato a riprendersi il break nel secondo parziale, ma in quel frangente il serbo è stato spaziale. Nella finale di domenica sarà dunque Djokovic l'avversario del nostro Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto Medvedev in tre set.

Djokovic ha carburato nel primo game del match, annullando due palle break, poi ha piazzato la zampata all'ottavo game strappando il servizio ad Alcaraz per il 5-3 e chiudendo poi il primo set 6-3. Il secondo parziale ha visto il numero uno al mondo prendersi il break già al terzo game e poi difenderlo con un livello di gioco altissimo nel sesto game, quando lo spagnolo era andato 15-40. Novak hai poi nuovamente brekkato Alcaraz nel turno successivo di servizio, chiudendo 6-2.

Il Djokovic ammirato in semifinale fa davvero paura: il 36enne di Belgrado ha alzato il livello del suo gioco proprio quando serviva, rintuzzando il tentativo di Alcaraz di mettere la testa fuori dall'acqua. Sinner dovrà essere bravo a resettare completamente quanto accaduto nel girone eliminatorio, dimenticando di aver già battuto il serbo. Nella finale di domenica (orario di inizio alle 17), si ripartirà da 0-0 e Nole vorrà far vedere ancora una volta chi è il ‘Maestro' del tennis mondiale, portandosi a casa per la settima volta il titolo. Visto come sta giocando Jannik, sarà una finale sicuramente di qualità elevatissima, col pubblico di Torino a spingere il campione azzurro.