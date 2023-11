Quando si gioca la finale delle ATP Finals di tennis a Torino: data e orario La finale delle ATP Finals di Torino tra i vincitori delle due semifinali Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic si giocherà domenica 19 novembre non prima delle ore 17.

A cura di Marco Beltrami

La finale delle ATP Finals di tennis a Torino è in programma domenica 19 novembre. Dopo la chiusura della fase a gironi, saranno le due semifinali Sinner-Medvedev e Djokovic-Alcaraz in programma sabato a definire i due finalisti che si affronteranno nell'ultimo atto del prestigioso torneo. La finale delle Finals si giocherà non prima delle 17, dopo quella del torneo di doppio e sarà visibile in diretta TV su Sky e la Rai. Tutto quello che c'è da sapere.

Finale ATP Finals, quando si gioca: data e orario della partita di tennis

La Nitto ATP Finals di Torino si chiudono dunque con la finale che vedrà contrapporsi uno tra Sinner e Medvedev e uno tra Alcaraz e Djokovic. Già si conosce dunque la data e l'orario della partita che decreterà il vincitore del torneo. La finale del torneo di singolare si giocherà sul campo in cemento del Pala Alpitour di Torino non prima delle ore 17 di domenica 19 novembre. L'orario preciso dipenderà anche dalla finale del torneo di doppio che inizierà alle 15 sempre sullo stesso campo. Nel caso in cui questa partita dovesse prolungarsi, allora anche la finale delle ATP Finals maschili potrebbe slittare come orario e iniziare in ritardo rispetto al programma iniziale

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti delle Nitto ATP Finals 2023

Chi giocherà la finale del torneo delle ATP Finals di Torino? I finalisti saranno definiti dalle due semifinali che si giocano sabato. I tennisti che si sono qualificati dalla fase a gironi sono quattro, ovvero Sinner e Djokovic nel gruppo verde e Alcaraz e Medvedev nel gruppo rosso. Gli incroci delle semifinali delle Nitto ATP Finals sono Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic. I vincenti delle due partite tra il numero 3 e il numero 4 e il numero 1 e il numero 2 del mondo si affronteranno poi nella finale di domenica.