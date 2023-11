Sinner nel girone di Djokovic alle ATP Finals 2023: quando si gioca Jannik Sinner è stato sorteggiato nel gruppo verde delle ATP Finals 2023. L’italiano affronterà Djokovic, Tsitsipas e Rune. Nell’altro girone Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev.

Sono stati sorteggiati i due gironi delle ATP Finals 2023, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. Jannik Sinner è finito nel girone Verde e affronterà Djokovic, Tsitsipas e Rune. Il sorteggio si può definire intermedio. Nell'altro girone sono finiti Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev

Il regolamento è semplice. Passano i primi due di ogni girone, con semifinali incrociate, il primo del Girone Verde contro il secondo del Girone Rosso e viceversa. Le ATP Finals si possono seguire in diretta TV su Sky, che trasmetterà tutti gli incontri, ma anche in chiaro su Rai 2, che manderà in onda un match per ogni giornata di gare.

Le ATP Finals vedono in campo gli otto migliori giocatori della stagione 2023. I tennisti vengono divisi in due gironi da quattro. Ciò significa che, a differenza dei tornei tradizionali, che si può vincere il torneo anche perdendo una partita (in teoria pure due). I primi due classificati di ogni raggruppamento passano alle semifinali, nelle quali si incrociano il primo e il secondo dei rispettivi gironi. La finale delle Finals è in programma il 19 novembre e designerà il ‘Maestro' del 2023.

