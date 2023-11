Implacabile Jannik Sinner su Stefanos Tsitsipas alle ATP Finals di Torino: vittoria netta in due set Jannik Sinner praticamente perfetto contro Tsitsipas nelle ATP Finals di Torino dove si impone facilmente con un doppio 6-4 e prendendosi un successo mai messo in discussione. “L’obiettivo era arrivare qui e fare il meglio possibile”

A cura di Alessio Pediglieri

Con un doppio vantaggio 6-4, 6-4 Jannik Sinner si prende il successo su Tsitsipas con il greco che ha faticato fin dall'inizio a reggere il tennis dell'italiano trascinato anche dal pubblico di casa. Ottimi turni di servizio per l'italiano che non sbaglia quasi mai e costringe Tsitsipas a dover sempre rincorrere, fino alla capitolazione finale che non ammette discussioni: 2-0 (6-4, 6-4). Adesso domani sotto con chi vincerà tra Djokovic e Rune per proseguire nelle Finals.

"Che dire" ha detto subito nel post match Sinner davanti al pubblico in delirio. "Forse diciamo che ho fatto un'ottima stagione fino ad ora ed era il nostro obiettivo giocare qui a Torino, Tutto molto bene il pubblico il supporto, una cosa pazzesca. Grazie mille a tutti al mio team e non solamente. L'idea era non solo la crescita ma anche la destinazione: provo a giocare un buon tennis ma soprattutto voglio godermi il momento. Tatticamente l'abbiamo preparata in modo ideale e l'avevo immaginata così e sono riuscito a rendere tutto sul campo. Ho visto molti video, ho studiato molto e sono contentissimo così perché ho avversari molto forti."

Sinner è stato praticamente chirurgico contro Tsitsipas che, probabilmente, ha accusato anche qualche problema fisico di troppo. Eccellente in battuta, solido dal fondo, l'italiano non ha lasciato scampo al greco chiudendo il match in poco più di un'ora e mezza, in perfetto e costante controllo. Primo set che ha visto come protagoniste principali le battute dei due tennisti sulla veloce superficie di Torino con ace e prime palle quasi perfette. Sinner si è preso però il primo break, decisivo per portarsi avanti al quinto gioco del primo set. Poi, la replica nel 2° set quando subito strappa il servizio a Tsitsipas e non permetterà più al greco di risalire la china, prendendosi un meritato successo alle ATP Finals.