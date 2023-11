Sinner in semifinale alle ATP Finals senza giocare! Ora Djokovic rischia la clamorosa eliminazione Il set vinto da Hurkacz contro Djokovic nell’ultimo match del girone verde regala la qualificazione matematica alle semifinali delle ATP Finals 2023 di Torino a Jannik Sinner ancora prima di scendere in campo contro Rune. Ora il serbo rischia anche la clamorosa eliminazione dal torneo.

A cura di Michele Mazzeo

Jannik Sinner è qualificato alla semifinale delle ATP Finals 2023 di Torino prima ancora di scendere in campo per l'ultimo match del girone verde contro Holger Rune. Il set vinto dal polacco Hurkacz (sostituto entrato in corsa dell'infortunato Tsitsipas) contro il numero uno del mondo Novak Djokovic ha infatti consegnato matematicamente il pass per la fase ad eliminazione diretta al tennista azzurro.

E non solo. Con il set perso contro la riserva polacca il serbo rischia adesso la clamorosa eliminazione dal torneo che vede impegnati i migliori otto tennisti del mondo di questa stagione: qualora infatti nel match di questa sera Rune dovesse battere Sinner (con qualsiasi risultato) Djokovic sarebbe clamorosamente eliminato con il danese che staccherà l'altro pass disponibile per le semifinali.

Dopo esser stato battuto dal 22enne di Sesto Pusteria per la prima volta in carriera appena due giorni fa, ora Nole si ritrova dunque a dover tifare per lui per non dover interrompere bruscamente la sua rincorsa al settimo trionfo nelle ATP Finals che gli consentirebbe di staccare Roger Federer con cui attualmente condivide il primato. A suo favore giocano però due fattori: da un lato la voglia di Jannik Sinner di ben figurare davanti al pubblico di casa, dall'altro la volontà dell'azzurro di chiudere al primo posto il girone verde (e affrontare dunque in semifinale il secondo classificato del girone rosso dove Medvedev si è già assicurato il passaggio del turno mentre Zverev e Alcaraz si contendono l'altro posto ancora libero).

Se Jannik Sinner dovesse perdere contro Rune (che in due o tre set) infatti sarebbe scavalcato in classifica dal danese che dunque chiuderebbe in testa al girone con l'italiano secondo. L'altoatesino dunque, per togliersi la soddisfazione di vincere il girone, non ha altre opzioni se non quella di battere il 20enne Gentofte nel match di questa sera: una vittoria che sarebbe festeggiata da tutti gli italiani ma anche da tutti i sostenitori di Novak Djokovic che solo così potrebbe accedere alla fase ad eliminazione diretta delle ATP Finals 2023.