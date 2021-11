Zverev conquista le ATP Finals di Torino: nessuna chance per Medvedev in finale Alexander Zverev vince le ATP Finals battendo agevolmente in finale il numero due del mondo Daniil Medvedev con un netto 2-0 (6-4/6-4). Seconda affermazione nel prestigioso torneo di fine stagione per il tennista tedesco che non ha concesso neanche una palla break al suo avversario. Un successo che ha sorpreso anche lo stesso campione olimpico.

A cura di Michele Mazzeo

Alexander Zverev vince le ATP Finals 2021 di scena a Torino. Il tedesco in finale ha avuto la meglio in due set (6-4/6-4) del numero 2 del mondo Daniil Medvedev aggiudicandosi così il prestigioso torneo riservato agli otto migliori tennisti a livello mondiale della stagione. Dopo aver eliminato in semifinale il favorito Djokovic, il 24enne di Amburgo, salito al terzo posto nella classifica ATP, ha avuto nettamente la meglio sul russo che aveva già vinto questo torneo nella passata edizione. Gli è bastata poco più di un'ora e due break strappati (uno nel 3° game del 1° set, l'altro nel 1° game del secondo set) per chiudere il match sul 2-0 in cui ha dato sempre la sensazione di essere in pieno controllo come dimostra anche il fatto che non solo non ha mai perso il proprio servizio, ma non ha mai neanche rischiato di perderlo.

Seconda affermazione nel "Torneo dei Maestri" dunque per Alexander Zverev che prima di oggi aveva già conquistato l'ambito titolo a Londra nel 2018. Si chiude quindi nel migliore dei modi il suo 2021 che lo ha visto anche laurearsi campione olimpico a Tokyo. Termina infatti con un successo agevole contro Medvedev che ha di fatto ribaltato i pronostici della vigilia che, in virtù delle cinque vittorie negli ultimi cinque incontri prima di questo, davano per grande favorito il 25enne moscovita che lo precede nella classifica ATP. Una vittoria senza storia che ha sorpreso anche lo stesso tedesco: "Non me lo aspettavo" sono state infatti le prime parole del neo-campione delle ATP Finals Alexander Zverev una volta concluso il match in cui non ha concesso neanche una palla break al suo avversario.