Sinner-Rune oggi alle ATP Finals 2023: in campo anche Djokovic-Hurkacz, orari TV e dove vedere le partite di tennis a Torino

Jannik Sinner oggi affronta Holger Rune in una partita che può essere decisiva per il passaggio del turno di entrambi i tennisti alle semifinali delle ATP Finals 2023. Sinner ha ottenuto già due vittorie, ma non è ancora al sicuro. Il danese vincendo può passare. Ma alle 14:30 gioca Novak Djokovic che contro Hurkacz vincendo può quasi blindare la qualificazione e complicare il cammino di Sinner e Rune. Djokovic-Hurkacz si potrà seguire solo su Sky, mentre Sinner-Rune sarà live anche in chiaro su Rai 2. Streaming possibile con Sky Go, Raiplay e NOW.

Il programma di oggi alle Nitto ATP Finals a Torino e i risultati in diretta

ore 12: Dodig/Krajicek-Gonzalez/Roger-Vasselin

ore 14:30: Djokovic-Hurkacz

ore 18:30: Granollers/Zeballos-Gonzalez/Molteni

ore 21: Sinner-Rune

A che ora gioca Sinner oggi con Rune alle ATP Finals: orario e programma

Sinner alle ore 21 si giocherà la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals nel match con Holger Rune. Il programma sarà rispettato e quindi in prima serata ci sarà una sfida attesissima dagli appassionati italiani. Sinner-Rune visibile su Sky sui canali 201 e 203, e in streaming su Sky Go e NOW.

Sinner-Rune oggi alle Nitto ATP Finals in chiaro sulla Rai, dove vederla in TV

La partita tra Jannik Sinner e Holger Rune si giocherà stasera a Torino e si potrà seguire anche in chiaro. Sarà Rai 2 a trasmettere la sfida con il commento di Fiocchetti e del grande Adriano Panatta

Dove vedere la partita di Djokovic contro Hurkacz al torneo di tennis in streaming

Esclusiva Sky invece il match tra Novak Djokovic e il polacco Hurkacz, che prende il posto dell'infortunato Tsitsipas. Diretta su Sky, streaming possibile con Sky Go e NOW.

0