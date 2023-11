ATP Finals 2023, oggi Medvedev-Alcaraz e Zverev-Rublev: orari TV e dove vedere le partite di tennis a Torino

Ultima giornata della fase a gironi delle ATP Finals 2023. Medvedev è già qualificato, ma si gioca il primo posto con Carlos Alcaraz, che deve vincere per qualificarsi in semifinale. Si comincia alle 14:30, diretta anche in chiaro su Rai 2. Alle ore 21 si chiude con Zverev-Rublev, esclusiva Sky. Si disputano pure gli ultimi due incontri dei gironi del doppio.

Il programma di oggi alle Nitto ATP Finals a Torino e i risultati in diretta

ore 12: Koolhof/Skupski-Bopanna/Ebden

ore 14:30: Medvedev-Alcaraz

ore 18:30: Ram/Salisbury-Hijikata/Kubler

ore 21: Zverev-Rublev

Medvedev-Alcaraz oggi alle ATP Finals: orario e dove vederla in TV

Daniil Medvedev è già in semifinale, ma sfida nel pomeriggio Carlos Alcaraz, che invece deve vincere per qualificarsi. L'incontro non inizierà prima delle ore 14:30 e si potrà seguire in diretta televisiva sia in chiaro su Rai 2 che su Sky, canali 201 e 203.

Dove vedere la partita di Zverev contro Rublev al torneo di tennis in streaming

La partita tra Zverev e Rublev si disputerà in serata e non prenderà il via prima delle ore 21. L'incontro potrebbe essere determinante per le sorti di Zverev, che però deve attendere buone notizie da Medvedev. Diretta TV in esclusiva su Sky, canali 201 e 203. Streaming possibile con Sky Go e NOW.

In campo anche il doppio: programma e orari

Si disputano anche le ultime due partite della fase a gironi di doppio. Ram e Salisbury già qualificati in serata contro Hijikata e Kubler. Mentre alle 12 scendono campo Koolhof/Skupski-Bopanna/Ebden. Chi perde è fuori, chi vince va in semifinale.

0