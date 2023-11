Quando gioca Sinner in semifinale alle ATP Finals 2023: data e avversario della prossima partita Sinner torna in campo per sfidare Rune con in tasca la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals: quando si giocherà il prossimo turno e tutti gli accoppiamenti in tabellone.

A cura di Ada Cotugno

Jannik Sinner ha staccato il pass per le semifinali prima ancora di giocare: il tennista italiano scenderà in campo contro Holger Rune alle ore 21:00 e con la certezza di avere già in tasca la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals 2023. Al turno successivo passeranno soltanto i primi due classificati di ogni gruppo, con gli accoppiamenti che sono già stati stabiliti dal tabellone.

Il regolamento infatti prevede che che il primo classificato del Gruppo Verde si scontri con il secondo del Gruppo Rosso, mentre il primo del Gruppo Rosso affronterà il secondo piazzato del Gruppo Verde. Sinner non dovrà fare più calcoli, visto che il set perso da Djokovic contro Hurkacz gli ha regalato la certezza matematica di poter passare al turno successivo. L'italiano al prossimo turno potrà incontrare uno tra Medvedev (già qualificato), Zverev o Alcaraz.

I prossimi risultati decideranno soltanto il suo piazzamento il relativo accoppiamento secondo il regolamento del tabellone. Dal suo risultato dipenderà anche il futuro del campione serbo: una sconfitta di Sinner contro Rune lo rovinerebbe, portandolo alla clamorosa eliminazione con il più classico "biscotto".

La prossima partita di Sinner alle ATP Finals, quando gioca in semifinale: la data

Sinner tornerà in azione questa sera alle 21:00 contro Rune, in una partita che non cambierà nulla in vista del prossimo turno per la qualificazione ottenuta già prima di scendere in campo. L'italiano ha giù un posto prenotato per le semifinali che si giocheranno sabato 18 novembre: il calendario dettagliato del prossimo turno non è stato ancora definito ma le due semifinali si terranno entrambe sabato, mentre la finale si giocherà il giorno successivo, domenica 19 novembre.

Contro chi gioca Sinner in semifinale: l’avversario in tabellone

È già stato stabilito invece il criterio con il quale verrà scelto il suo avversario. Lo sfidante di Sinner verrà deciso dalle classifiche dei gironi che determineranno gli accoppiamenti per la semifinale. Il tabellone ha un regolamento preciso: il primo classificato del Gruppo Verde (quello in cui è capitato il tennista altoatesino) sfiderà il secondo piazzato del Gruppo Rosso, mentre chi finirà in testa al Gruppo Rosso se la vedrà con il secondo del Gruppo Verde.