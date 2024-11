I convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis, c’è Berrettini: che gaffe di Bolelli

video suggerito

Capitan Volandri ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la fase finale della Coppa Davis, in cui l'Italia è campione in carica. Ci sono delle novità rispetto ai pre-convocati di fine settembre: fuori Cobolli e dentro Berrettini, a completare il gruppo con Sinner, Musetti, Vavassori e Bolelli. Proprio quest'ultimo si è reso protagonista di una gaffe, anticipando l'annuncio formale e svelando le scelte azzurre in vista della Final 8.

I convocati per le Finals di Davis, la gaffe di Bolelli

Pochi minuti prima della formalizzazione della squadra che proverà a riconfermarsi dal 19 al 24 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga, in Spagna, il doppista ha caricato sul suo profilo social una foto particolare. Bolelli ha mostrato i cartelloni, con tanto di tag di tutti i tennisti convocati, mostrando dunque quelle che sono state le decisioni del capitano dell'Italia.

Torna Berrettini, Cobolli out

L'entusiasmo ha giocato un brutto scherzo dunque a Bolelli che farà coppia in doppio con Vavassori. Tra i convocati presenti anche ovviamente il numero uno al mondo Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini che sarà dunque il nome nuovo rispetto alle ultime scelte. Un giocatore che al momento garantisce maggiori garanzie, con Cobolli che deve fare i conti anche con i postumi di un infortunio. Questi i convocati di Volandri per le Finals di Davis:

Queste le parole di Filippo Volandri: "Ho fatto tutte le valutazioni necessarie secondo i criteri di osservazione tattico/tecnici e psicofisici. Continua il nostro percorso di squadra che sempre più colloca ogni momento come questo all’interno di un ciclo, che ad ogni appuntamento incrementa forza convinzione e disponibilità in tutti noi. Scegliere non è mai facile ma questi ragazzi facilitano sempre il compito mettendosi a disposizione totale perché sanno di essere tutti indispensabili all’interno di questo percorso. Chi scenderà in campo lo farà per tutti i propri compagni e per tutto il gruppo e da questi valori sono convinto che possano arrivare solo grandi risultati. Per questo il nostro obbiettivo è mantenere il più a lungo possibile la nostra posizione ai vertici del tennis mondiale".