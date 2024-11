Sinner diventa il tennista più ricco della storia del tennis per premi annuali: quanto ha guadagnato

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha chiuso la stagione vincendo anche le ATP Finals. A Torino il numero 1 della classifica mondialein finale ha battuto 6-4 6-4 Taylor Fritz e ha fatto impazzire il pubblico italiano. Un successo netto, nemmeno un set perso in tutto il torneo, un successo pesante perché le Finals è uno dei tornei cardine del tennis. Ma anche a livello economico il titolo è grosso, perché Sinner conquistando il torneo ha portato a casa oltre 4 milioni e 600 mila euro, che gli fanno superare i 20 milioni di guadagni. Jannik così stabilisce un record: nessuno ha guadagnato più di lui nella storia del tennis in una singola stagione.

Lo straordinario 2024 di Sinner con 8 tornei vinti

70 vittorie, 6 sconfitte. 8 titoli vinti. Su tutti gli Australian Open e gli US Open, oltre alle Finals, primo successo ottenuto in Italia. Quasi quattro mila punti di vantaggio su Zverev, secondo, Alcaraz lontanissimo. Un'annata magica. Un'annata che si può paragonare solo a quella di grandissimi campioni che negli ultimi anni hanno scritto la storia di questo sport.

Oltre 4 milioni vinti alle ATP Finals

Tante vittorie significano anche enormi guadagni, che sono per ogni grande giocatori sempre secondari al momento del successo. Ma comunque sono guadagni importanti, cifre grosse. 4 milioni e 600 mila euro per aver vinto le Finals da imbattuto vanno ad aggiungersi agli oltre 11 milioni di premi portati a casa durante la stagione, tra un torneo e l'altro. L'ammontare del prize money vinto nella stagione 2024 per Sinner è davvero grosso e supera i 16 milioni e 914 mila euro.

Sinner ha vinto 22 milioni nel 2024 tra ATP, Slam e il Six Kings Slam

A questa cifra se ne deve aggiungere però un'altra. Perché i 6 milioni di dollari vinti a Riyadh nel Six Kings Slam non vengono sommati nel computo dei guadagni stagionali dei tornei ufficiali, e così vanno a sommarsi ai 16 milioni vinti tra tornei ATP e Slam circa 5 milioni e 500 mila euro che danno come totale oltre 22 milioni di guadagni nel 2024, record assoluto.

Nessuno aveva toccato vette così alte. Perché Novak Djokovic, che aveva stabilito il record, nel 2015 intascò oltre 21 milioni e mezzo di euro. Certo l'esibizione aiuta Jannik a sorpassare il serbo, ma intanto il primato resta. Una grande stagione, in toto, per il numero 1 del tennis.