video suggerito

Sinner batte Alcaraz in finale e vince il Six Kings Slam: Jannik porta a casa 5 milioni e mezzo di euro Sinner batte Alcaraz con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 e vince il Six Kings Slam. Jannik sconfigge per la prima volta nel 2024 lo spagnolo e conquista 5,5 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

4.446 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam. Il numero 1 della classifica ATP ha sconfitto al termine di una finale splendida Carlos Alcaraz, che lo aveva battuto nelle tre precedenti sfide giocate nel 2024. Sinner si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-3. L'italiano conquista anche i 5,5 milioni di euro previsti per il vincitore.

Djokovic batte Nadal ed è terzo

La finale del Six Kings Slam inizia con un po' di ritardo. Djokovic e Nadal hanno dato vita a una sfida piacevole, e più lunga del previsto, con una premiazione emozionante. Sinner e Alcaraz entrano in campo con il sorriso perché lo speaker sbaglia la presentazione. Jannik esce benissimo dai blocchi, game a zero, lo spagnolo pareggia i conti, poi per qualche game c'è un solo giocatore in campo.

Alcaraz vince il tie-break

Sinner implacabile al servizio nel quarto gioco toglie la battuta allo spagnolo anche con due punti magnifici, che strappano applausi. Poi mantiene il break ed è 4-1. Ma Alcaraz è altrettanto in palla, riprende il break cancella un breakpoint ed è 4-4. Aggancio. Il finale di set è teso. Carlos tira tutto fortissimo, Jannik tiene bene. Lo spettacolo è di altissimo livello, la giusta conclusione è il tie-break che è appannaggio di Alcaraz che si impone per 7 punti a 5.

Sinner domina e con un doppio 6-3 batte Alcaraz

Nel secondo set Alcaraz vive qualche minuto di seria difficoltà. Sinner ottiene il break nel terzo gioco e nel quinto ha ben quattro palle break per un 4-1 pesante, ma lo spagnolo gioca in modo eccezionale e si rimette in scia. Sulle ali dell'entusiasmo arriva il break di Alcaraz, che si riporta in parità. Ma l'equilibrio si rompe subito. Perché l'italiano fa subito un altro break che gli permette di rimettersi avanti, 4-3. Poco dopo è 6-3. Terzo break e secondo set vinto da Sinner, che mette la partita in parità.

Jannik vince 5,5 milioni di euro

Il terzo set inizia con un punto fantascientifico di Alcaraz, poi però ne vince sei di fila Sinner. Lo spagnolo tiene il servizio e la regola dei servizi viene confermata a lungo, si gioca a un'intensità impressionante, lo spettacolo è di altissimo livello e gli spettatori si divertono. Nell'ottavo gioco Alcaraz commette due doppi falli, Sinner vince due colpi fenomenali: è break. La partita finisce poco. Sinner è il vincitore del Six Kings Slam, e stavolta sorride. Jannik aveva perso tre volte con Alcaraz nel 2024, ora ha battuto pure Carlos, che lo ha salutato a rete con un gran sorriso. Il numero 1 vince 5,5 milioni di euro.