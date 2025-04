Quanto guadagna Lorenzo Musetti se vince Monte Carlo: montepremi e prize money

video suggerito

Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz nella finale del torneo di Monte Carlo. Già con la finale Musetti ha la certezza di incassare almeno mezzo milione di euro.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti a Monte Carlo giocherà la partita più importante della sua carriera, almeno per ora. Il tennista italiano sfiderà nella finale del torneo 1000 su terra rossa Carlos Alcaraz. Musetti sta disputando un torneo favoloso e raggiungendo la finale si è garantito almeno 600 punti, che gli permettono di avvicinarsi alla top ten, ma anche una discreta somma e cioè oltre mezzo milione di euro. Dovesse vincere il titolo su Alcaraz il giocatore di Carrara intascherà oltre novecentomila euro.

Quanto ha guadagnato Musetti fino alla finale: i premi

I torneo 1000 hanno tutti un montepremi molto elevato. Quello di Monte Carlo non è da meno. In palio complessivamente sono stati messi 6.128.940 euro. Un montepremi diviso tra singolare e doppio. Il vincitore del torneo incasserà 946.610 euro, mentre il finalista perdente poco più della metà: 516.925. Cifre importanti per ogni turno, compreso il primo. Chi ha perso subito ha portato a casa oltre ventiquattro mila euro.

Il prize money del torneo di Monte Carlo, premi e punti ATP

Questi nel dettaglio soldi e punti per ogni turno del torneo 1000 del Principato. Il vincitore otterrà 1000 punti, il finalista 600. 400 punti per de Minaur e Davidovich Fokina. Cifre notevoli, a livello economico, per ogni turno. Guadagni più che discreti anche per chi ha perso nei primi turni.

Primo turno – Prize Money: 24.500. Punti ATP: 10

Secondo turno – Prize Money: 44:200. Punti ATP: 50

Ottavi di finale – Prize Money: 82.465. Punti ATP: 100

Quarti di finale – Prize Money: 154.170. Punti ATP: 200

Semifinale – Prize Money: 282.650. Punti ATP: 400

Finalista – Prize Money: 516.925. Punti ATP: 600

Vincitore – Prize Money: 946.610 Punti ATP: 1000