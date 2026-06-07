Kimi Antonelli rispetta la tradizione: vince Monte Carlo e si tuffa in acqua, anche con il papà

Kimi Antonelli ha rispettato la tradizione moderna di Monte Carlo tuffandosi in acqua a Monte Carlo.

Ogni vittoria ha un sapore splendido. Kimi Antonelli ne ha ottenute cinque (in sei gare) in questa stagione di Formula 1. Un avvio straordinario con il sogno Mondiale che è sempre più forte. Il successo di Monte Carlo, però, rispetto a tutti gli altri ha un sapore speciale ed è stato celebrato con tutti gli onori, incluso un tuffo che è stato immortalato dalla Mercedes, dalla Formula 1 e da illustri sconosciuti che hanno voluto godersi il momento.

Antonelli ha vinto in modo straripante a Monte Carlo, dove ha vinto due volte la gara che al 68° giro è stata sospesa, bandiera rossa, a causa di un problema con l'asfalto. La ripartenza poteva essere insidiosa ma non c'è stata storia.

Kimi si tuffa nel porto di Monte Carlo con il papà

Kimi Antonelli ha voluto festeggiare come si deve il trionfo di Monte Carlo. E lo ha fatto tuffandosi nel porto di Monte Carlo. Non è una novità, anzi, è una tradizione che negli ultimi anni ha visto diversi piloti effettuare qualcosa di simile. La gioia della Mercedes e del giovane pilota italiano era alle stelle e assieme all'inseparabile papà, Marco, il leader del Mondiale di Formula 1 si è tuffato nel porto del Principato, con tanto di ovazione del team Mercedes e di astanti, senza divisa o simboli della Scuderia che ha vinto tutte le gare di questo campionato.

La celebrazione è stata divertente, giovane, fresca, con Kimi anima della festa che ha invitato o spinto anche altri componenti della squadra a tuffarsi, chiedendo attenzione per il trofeo, che una volta ritornato sul molo ha ripreso con sé.

I complimenti di Hamilton a Kimi Antonelli

La tradizione l'ha rispettata il leader del Mondiale che ha vinto cinque gare su sei (solo a Melbourne ha ceduto il passo a Russell). Terminata la gara, prima ancora di tuffarsi in acqua, e anche prima del podio ha avuto i soliti complimenti di Lewis Hamilton che nel retro podio lo aveva accolto dicendogli: "Stai vincendo troppo amico mio, tra un po' mi raggiungi". Se continuerà così un giorno potrebbe riuscirci.