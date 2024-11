video suggerito

Quanto guadagna Sinner se vince la finale delle ATP Finals 2024, montepremi e prize money Il montepremi delle ATP Finals è il più alto del circuito ATP, ecco quanto guadagnerebbero Sinner e Fritz in caso di vittoria della finale. Tutti i premi nel dettaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le ATP Finals di Torino possono contare sul montepremi più alto della stagione, anche più degli Slam (torneo-esibizione del Six Kings Slam escluso). L'edizione 2024 del torneo che vede impegnati i migliori otto tennisti della stagione è il più ricco di sempre e a giovarne saranno soprattuto i due finalisti Sinner e Fritz. L'intero prize-money è di 15.250.000 dollari americani, ovvero 15 milioni di euro, con un aumento di circa 200mila euro rispetto alla scorsa stagione. Se dovesse vincere Sinner lo farebbe da imbattuto, portando a casa un premio di 4.6 milioni di euro. Se a trionfare dovesse essere Fritz vincerebbe invece 2.1 milioni di euro avendo perso nella fase a gironi.

Quanto guadagna chi vince le ATP Finals: il montepremi per Sinner o Fritz

Il montepremi complessivo delle ATP Finals è di 15.200.000 dollari americani, ovvero circa 15 milioni di euro. Il premio riservato al vincitore del torneo di Torino potrebbe cambiare a seconda dei finalisti. Se dovesse trionfare Sinner lo farebbe da imbattuto, e questo significa che incasserebbe 4.6 milioni di euro. Al contrario se a vincere le Finals fosse Fritz che ha perso una partita nella fase a gironi, quest'ultimo incasserebbe un premio da vincitore di 2.1 milioni di euro senza bonus imbattibilità.

I prize money delle Finals di Torino: quanto hanno guadagnato Sinner e Fritz fino alla finale

Jannik Sinner avendo vinto tutte le partite fino alla finale ha guadagnato 2.1 milioni di euro. Un bottino di cui è già sicuro e che dunque incasserà a prescindere dall'esito del match. Il montepremi delle Finals prevedeva un premio di circa 376mila euro a vittoria nella fase a gironi. Mentre per chi non è riuscito a passare il primo turno, premio complessivo da 314mila euro a patto di disputare tutti e tre i match. Vincendo invece il titolo Sinner potrebbe prendersi l'intera posta in palio riservata a chi non ha perso nemmeno un match, ovvero 4.6 milioni di euro. Con una sconfitta in finale Fritz guadagnerebbe poco più di un milione di euro.