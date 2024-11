video suggerito

L’Italia del tennis femminile centra la finale di Billie Jean King Cup: le azzurre battono la Polonia L’Italia del tennis femminile a squadre è strepitosa. Le azzurre battono la Polonia 2-1 la Polonia e centrano la finale di Billie Jean King Cup, la seconda consecutiva. Decisiva la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

123 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia del tennis femminile a squadre è strepitosa. Le azzurre battono la Polonia 2-1 la Polonia e centrano la finale di Billie Jean King Cup, la seconda consecutiva. Un successo incredibile e meritato per l'impegno e la determinazione mostrata in campo. E così dopo aver battuto il Giappone, la capitana Tathiana Garbin ha dato subito il via alla sfida affidandosi a Lucia Bronzetti. L'azzurra, numero 78 Wta e al debutto nel singolo in questa competizione, ha battuto in due set (6-4 7-6) Magda Linette in una sfida meritatamente vinta dall'azzurra capace di imporre il suo gioco sin dal primo istante.

La strada per le azzurre era spianata ma quando si pensava che l'Italia potesse concedere il bis ecco arrivare il ko di Jasmine Paolini nel singolare. L'azzurra, numero 4 del mondo, ha perso contro Iga Swiatek. La numero 2 al mondo si è imposta in tre set (6-3, 4-6, 4-6), rimandando tutto all'ultima e determinante sfida nel doppio che avrebbe deciso chi tra Italia e Polonia sarebbe andata in finale. In campo le azzurre presentano la coppia delle campionesse olimpiche formata da Sara Errani e la stessa Jasmine Paolini capaci di scrivere la storia vincendo in 2 set (7-5 7-5).

La festa delle azzurre dopo il punto decisivo

L'Italia così vola in finale e scoppia la festa in campo tra la Errani e Paolini. Sara si distende a terra dalla gioia per quel successo contro una coppia di avversarie di tutto rispetto formata dalla stessa Zwiatek e da Katarzyna Kawa. La Errani fa qualcosa di straordinario cercando anche di aiutare e supportare fisicamente la Paolini dopo le fatiche nella sfida precedente nel singolare dopo 3 set intensi e combattuti. Entrambe sono poi riuscite ad avere la meglio confermando la tradizione positiva dell'Italia nel torneo. Si tra della settima finale della storia azzurra.

La presenza di Berrettini e Vavassori che esultano

Adesso l'Italia nell'ultimo atto del torneo dovranno affrontare una tra Slovacchia e Gran Bretagna, avversarie nella seconda semifinale, per inseguire un titolo sfuggito lo scorso anno, sempre a Malaga, contro il Canada. Il match si giocherà domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 17. Da sottolineare la presenza a bordo campo di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. In una storia pubblicata su Instagram dal profilo ufficiale della competizione, si vede Berrettini esultare con il resto del team con Vavassori seduto al suo fianco.